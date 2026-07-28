Miles de uruguayos pueden cobrar la devolución de IRPF este martes: quiénes la reciben y quiénes deben esperar

Los contribuyentes que presentaron la declaración jurada de IRPF hasta el 15 de julio y obtuvieron un crédito a favor podrán comenzar a cobrar la devolución este martes 28 de julio , según el calendario establecido por la Dirección General Impositiva (DGI).

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El pago se realiza a través de bancos y redes de cobranza , siempre que la devolución haya sido aprobada por el organismo tras los controles correspondientes.

En cambio, quienes presentaron la declaración jurada después del 15 de julio deberán esperar hasta agosto , una vez que la DGI procese la información y autorice el pago.

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Los contribuyentes pueden verificar el estado de su devolución y el monto correspondiente mediante el servicio "Consulta de devoluciones" disponible en la página web de la DGI, utilizando identidad digital.

La consulta también puede realizarse a través del WhatsApp 098 134 400 o desde la aplicación oficial del organismo.

Cómo se presenta la declaración jurada

La declaración jurada puede realizarse de forma online o mediante la aplicación oficial de la DGI.

El trámite consta de tres pasos:

Ingresar al formulario con identidad digital.

Revisar los datos precargados y corregirlos o completar la información si es necesario.

Confirmar la declaración. Si surge un saldo a pagar, el sistema permite generar los boletos correspondientes. Si corresponde una devolución, la DGI procesa la información y comunica el resultado mediante un SMS.

Quiénes están obligados a presentar declaración

Deben presentar declaración jurada los trabajadores dependientes que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Obtuvieron ingresos nominales superiores a $ 963.510 durante 2025 y no trabajaban en diciembre de ese año.

durante 2025 y no trabajaban en diciembre de ese año. Superaron ese monto y tuvieron más de un empleador durante el año.

Tuvieron más de un empleador de forma simultánea y no presentaron el formulario 3100, aun cuando no hayan superado ese nivel de ingresos.

Optaron por la reducción del 5% de las retenciones por el régimen de núcleo familiar.

La DGI recuerda que la categoría de multiingreso comprende, entre otros, a trabajadores de la construcción, la salud y la educación.

También deben presentar declaración los trabajadores independientes —profesionales y no profesionales— que hayan prestado servicios personales durante 2025 y no hayan tributado IRAE por esas rentas.

Quiénes pueden recibir una devolución

La DGI distingue entre las devoluciones automáticas y las que surgen de la declaración jurada.

Las devoluciones automáticas corresponden al ajuste anual realizado por el empleador sobre el IRPF retenido durante el año. Se aplican únicamente a quienes tuvieron un solo empleador y continuaban trabajando en diciembre de 2025, por lo que no requieren ningún trámite.

En cambio, las devoluciones originadas en la declaración jurada dependen de que el contribuyente presente el formulario y de que la DGI complete los controles antes de autorizar el pago.

Además de trabajadores dependientes e independientes, también pueden obtener una devolución quienes tengan créditos por arrendamientos o por la deducción de cuotas de préstamos hipotecarios, siempre que presenten la declaración jurada correspondiente.