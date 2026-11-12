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Intendente de Colonia destacó que no hubo víctimas fatales y transmitió el compromiso de Lecueder: "Vamos a reconstruir y mejor que antes"

Guillermo Rodríguez también dijo que fue “un día triste” para el departamento y expresó su solidaridad con los trabajadores del centro comercial

12 de noviembre de 2026 13:25 hs
Colonia Shopping incendio
Foto: Colonia ya / FocoUy

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, lamentó el incendio que afectó al Colonia Shopping en la tarde del miércoles y expresó su solidaridad con los trabajadores que desempeñan sus tareas en el centro comercial, uno de los principales espacios comerciales del departamento.

Un día triste”, resumió el jerarca —según contó a Telemundo (Canal 12)— y señaló que sus sentimientos eran encontrados: por un lado, manifestó "alegría" porque no hubo víctimas fatales y, por otro, dijo sentir "solidaridad con todos los trabajadores" por las consecuencias del siniestro.

En ese sentido, Rodríguez transmitió un mensaje esperanzador que, según contó, recibió del empresario Carlos Lecueder durante una conversación que mantuvieron en el lugar. "Esto sigue, vamos a reconstruir y mejor que antes", fueron las palabras que el intendente destacó.

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El intendente también reconoció el trabajo de los efectivos de Bomberos que participaron del operativo para combatir las llamas: "Yo los felicité prácticamente uno por uno porque qué actividad comprometida, ¿no? En estos momentos jugándose la vida, muchas veces sin tener los materiales necesarios, muchas veces faltando cosas, pero metiéndole voluntad, que es lo más importante", afirmó.

El fuego, que comenzó en la tarde del miércoles, fue controlado durante las primeras horas de este jueves, luego de un operativo que se extendió durante toda la noche. Sin embargo, todavía permanecen focos calientes y existe un alto riesgo de derrumbe en distintos sectores de la estructura.

El vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Sebastián Camejo, informó que durante la noche colapsaron el techo y una pared del centro comercial. Además, advirtió que hay vigas y columnas comprometidas, por lo que las tareas de extinción y enfriamiento continuarán durante toda la jornada.

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