Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 11 de noviembre

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 11 de noviembre de 2026 anotó un acierto para en el Pozo de Plata y vacantes en los de Oro y Revancha.
Con un pozo acumulado de $78.000.000, un apostador ganó el premio menor de La Banca.
Resultados del 5 de Oro del miércoles 11 de noviembre
Sorteo 5 de Oro
Los números sorteados fueron 33, 19, 25, 35 y 24 mientras que la bolilla extra fue la 36.
- Pozo de Oro: sin aciertos| Premio: $ 38.100.000
- Pozo de Plata: un acierto | Premio: $ 853.620
Sorteo Revancha
Los números del sorteo Revancha fueron 36, 19, 43, 28 y 41.
- Pozo Revancha: sin aciertos | $ 39.900.000
Resultados del Pozo de Oro
- 33
- 19
- 25
- 35
- 24
- Bolilla extra: 36
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.
¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 15 de noviembre a las 22 horas. El pozo acumulado se ubicará en $ 96.000.000.