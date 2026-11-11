Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 11 de noviembre

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 11 de noviembre de 2026 anotó un acierto para en el Pozo de Plata y vacantes en los de Oro y Revancha .

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Con un pozo acumulado de $78.000.000, un apostador ganó el premio menor de La Banca .

Los números sorteados fueron 33, 19, 25, 35 y 24 mientras que la bolilla extra fue la 36.

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del jueves 5 de noviembre

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del domingo 9 de noviembre

Los números del sorteo Revancha fueron 36, 19, 43, 28 y 41.

Pozo Revancha: sin aciertos | $ 39.900.000

Resultados del Pozo de Oro

33

19

25

35

24

Bolilla extra: 36

Resultados del Pozo Revancha

36

19

43

28

41

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 15 de noviembre a las 22 horas. El pozo acumulado se ubicará en $ 96.000.000.