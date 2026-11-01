Sorteo del 5 de Oro: los resultados de este domingo 1° de noviembre EN VIVO

Este domingo 1° de noviembre se realiza un nuevo sorteo del 5 de Oro, con pozos acumulados por un total de $ 30.300.000, lo que equivale a más de US$ 1,6 millones (US$ 1.613.409).
El Pozo de Oro sortea más de $ 9.000.000, mientras que el Pozo Revancha pone en juego unos $ 21.400.000.
Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00. Se pueden seguir a través del canal de YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.
Sorteo 5 de Oro
Los números sorteados fueron:
- 15
- 38
- 24
- 13
- 26
- 19 (bolilla extra)
El pozo de Oro quedó vacante.
El pozo de Plata no tuvo aciertos.
Sorteo Revancha
Los números del sorteo Revancha fueron:
El resultado del Revancha también fue vacante.
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, se puede participar del 5 de Oro de forma online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, pueden jugar quienes tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 para realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Para esta