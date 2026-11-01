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Sorteo del 5 de Oro: los resultados de este domingo 1° de noviembre EN VIVO

El sorteo se realiza habitualmente los miércoles y domingos desde las 22:00. Seguí en esta nota los números del Pozo de Oro y el Pozo Revancha

1 de noviembre de 2026 22:02 hs
Resultado 5 de Oro

Este domingo 1° de noviembre se realiza un nuevo sorteo del 5 de Oro, con pozos acumulados por un total de $ 30.300.000, lo que equivale a más de US$ 1,6 millones (US$ 1.613.409).

El Pozo de Oro sortea más de $ 9.000.000, mientras que el Pozo Revancha pone en juego unos $ 21.400.000.

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00. Se pueden seguir a través del canal de YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

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Sorteo 5 de Oro

Los números sorteados fueron:

  • 15
  • 38
  • 24
  • 13
  • 26
  • 19 (bolilla extra)

El pozo de Oro quedó vacante.

El pozo de Plata no tuvo aciertos.

Sorteo Revancha

Los números del sorteo Revancha fueron:

  • 06
  • 11
  • 31
  • 21
  • 02

El resultado del Revancha también fue vacante.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, se puede participar del 5 de Oro de forma online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, pueden jugar quienes tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 para realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Para esta

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