Sorteo del 5 de Oro: los resultados de este domingo 1° de noviembre EN VIVO

Este domingo 1° de noviembre se realiza un nuevo sorteo del 5 de Oro , con pozos acumulados por un total de $ 30.300.000, lo que equivale a más de US$ 1,6 millones (US$ 1.613.409).

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El Pozo de Oro sortea más de $ 9.000.000, mientras que el Pozo Revancha pone en juego unos $ 21.400.000.

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00. Se pueden seguir a través del canal de YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 30 millones de pesos

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 28 de octubre

Los números sorteados fueron:

15

38

24

13

26

19 (bolilla extra)

El pozo de Oro quedó vacante.

El pozo de Plata no tuvo aciertos.

Sorteo Revancha

Los números del sorteo Revancha fueron:

06

11

31

21

02

El resultado del Revancha también fue vacante.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, se puede participar del 5 de Oro de forma online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, pueden jugar quienes tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 para realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Para esta