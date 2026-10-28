Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 28 de octubre

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 28 de octubre de 2026 anotó un acierto para el Pozo de Oro y vacantes en los de Plata y Revancha .

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Con un pozo acumulado de $24.337.376, un apostador ganó el premio mayor de La Banca .

Los números sorteados fueron 01, 12, 19, 31 y 39 mientras que la bolilla extra fue la 48.

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Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 21 de octubre

Los números del sorteo Revancha fueron 18, 19, 24, 40 y 45.

Pozo Revancha: sin aciertos | $ 15.588.639

Resultados del Pozo de Oro

01

12

19

31

39

Bolilla extra: 48

Resultados del Pozo Revancha

18

19

24

40

45

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 1 de noviembre a las 22 horas. El pozo acumulado se ubicará en $ 30.300.000, aproximadamente.