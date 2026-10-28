Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 28 de octubre

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 28 de octubre de 2026 anotó un acierto para el Pozo de Oro y vacantes en los de Plata y Revancha.
Con un pozo acumulado de $24.337.376, un apostador ganó el premio mayor de La Banca.
Resultados del 5 de Oro del miércoles 28 de octubre
Sorteo 5 de Oro
Los números sorteados fueron 01, 12, 19, 31 y 39 mientras que la bolilla extra fue la 48.
- Pozo de Oro: un acierto| Premio: $ 24.337.376
- Pozo de Plata: sin aciertos | Premio: $ 700.433
Sorteo Revancha
Los números del sorteo Revancha fueron 18, 19, 24, 40 y 45.
- Pozo Revancha: sin aciertos | $ 15.588.639
Resultados del Pozo de Oro
- 01
- 12
- 19
- 31
- 39
- Bolilla extra: 48
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.
¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 1 de noviembre a las 22 horas. El pozo acumulado se ubicará en $ 30.300.000, aproximadamente.