Peñarol le ganó a Malvín como visitante y está 2-0 en su arranque de Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol derrotó a Malvín 101-76 en partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027.

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Tras derrotar 91-79 en el debut a Urunday Universitario, el actual campeón no había jugado en la segunda etapa por la participación de Defensor Sporting en Liga Sudamericana.

Santiago Véscovi fue la figura del partido con 23 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes.

Nicola Pomoli aportó 18 tantos y Skyler Hogan 17.