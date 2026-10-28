Peñarol le ganó a Malvín como visitante y está 2-0 en su arranque de Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol derrotó a Malvín 101-76 en partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027.
Tras derrotar 91-79 en el debut a Urunday Universitario, el actual campeón no había jugado en la segunda etapa por la participación de Defensor Sporting en Liga Sudamericana.
Santiago Véscovi fue la figura del partido con 23 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes.
Nicola Pomoli aportó 18 tantos y Skyler Hogan 17.
Salvador Zanotta fue el goleador de Malvín con 13 anotaciones.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
|Biguá
|6
|3
|3
|0
| Goes
|5
|3
|2
|1
| Peñarol
|4
|2
|2
|0
| Atenas
|4
|3
|1
|2
| Nacional
|4
|3
|1
|2
| Unión Atlética
|4
|3
|1
|2
| Malvín
|4
|2
|1
|2
| Aguada*
|3
|3
|2
|1
| Hebraica Macabi
|3
|2
|1
|1
| Urunday Univ.
|3
|3
|0
|3
| Defensor Sporting
|2
|1
|1
|0
| Larrañaga**
|1
|3
|1
|2
* Comenzó el torneo con quita de dos puntos
** Comenzó el torneo con quita de tres puntos