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Peñarol le ganó a Malvín como visitante y está 2-0 en su arranque de Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol derrotó 101-76 a Malvín como visitante y sumó su segunda victoria consecutiva en la Liga Uruguaya

28 de octubre de 2026 23:24 hs
Santiago Véscovi

Santiago Véscovi

Foto: @LUB_Uy

Santiago Véscovi fue la figura del partido con 23 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes.

Nicola Pomoli aportó 18 tantos y Skyler Hogan 17.

Resonante triunfo de Goes sobre Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol donde Atenas logró su primera victoria

Aguada perdió el invicto en Liga Uruguaya de Básquetbol ante Larrañaga y Biguá es el único puntero

Salvador Zanotta fue el goleador de Malvín con 13 anotaciones.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Biguá 6 3 3 0
Goes 5 3 2 1
Peñarol 4 2 2 0
Atenas 4 3 1 2
Nacional 4 3 1 2
Unión Atlética 4 3 1 2
Malvín 4 2 1 2
Aguada* 3 3 2 1
Hebraica Macabi 3 2 1 1
Urunday Univ. 3 3 0 3
Defensor Sporting 2 1 1 0
Larrañaga** 1 3 1 2

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos

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