El momento en el que voló una bengala desde la barra de Peñarol a la cancha del Campeón del Siglo en pleno partido ante Montevideo City Torque; mirá el video en la Cataldi

Hinchas de Peñarol en la Tribuna Cataldi del Campeón del Siglo filmaron y compartieron en redes el momento en que se enciende una bengala y luego es arrojada a la cancha en pleno partido ante Montevideo City Torque de este martes por la Copa AUF Uruguay, encuentro que tuvo victoria visitante por 2-0.

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Como informó Referí, el partido fue detenido unos ocho minutos por el lanzamiento de bengalas sobre el arco que era defendido por el golero carbonero Sebastián Britos.

En el video, que fue publicado en TikTok y luego se replicó en otras redes sociales, se ve a un barra en la Cataldi que tiene una bengala encendida y luego se le acerca otro, la toma y la lanza al campo de juego.

En ese mismo momento caen otras bengalas a la cancha, en lo que pareció que estaba todo coordinado.

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Graves incidentes en el Campeón del Siglo: parte de la barra de Peñarol intentó deliberadamente suspender el partido ante City Torque y se generó una batalla campal en la Tribuna Cataldi

El momento en el que voló una bengala desde la barra de Peñarol a la cancha del Campeón del Siglo

Así fueron los hechos

Iban 35 minutos cuando cayeron dos bengalas desde la tribuna Cataldi y ambas quedaron cerca del golero de City Torque, Gastón "Moneda" Rodríguez.

A los 48 minutos volvieron a tirar una bengala desde la misma tribuna redoblando una actitud desafiante con el espectáculo, la seguridad privada, con el club, con los dirigentes y con los demás hinchas.

Siguen tirando cosas hacia la cancha en el partido de peñarol y Montevideo City Torque. Entre petacas y demás, ya cayeron 5/6 bengalas prendidas (3 a la misma vez). Y para rematar, los 3000 hinchas cantan "Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo". Mamita pic.twitter.com/CCYLtSSoAE — David Respaldo (@davidrespaldo3) October 27, 2026

La barra de Peñarol quiso suspender el partido

A los 59', luego de que Nahuel Da Silva abriera la cuenta de tiro penal, los barras fueron por más: hacer suspender el partido y lograr que su equipo abandonara la cancha.

Sebastián Britos y Brian Barboza

Fue recién en ese momento cuando otra facción de la barra tomó cartas en el asunto e intentó zanjar el problema.

¿Cómo? Con un violento ataque que generó que dos grupos de aproximadamente 30 personas cada uno se enfrentaran a golpes.

"Ineptos"



Por los cánticos de los hinchas de #Peñarol a los delincuentes de la barra, tras varias bengalas y petacas que cayeron en la cancha. pic.twitter.com/u8KBoMYI4q — Tendencias de Peñarol (@tendenciaCAP) October 28, 2026

Más de un hincha rodó por la tribuna golpeado.

El juego estuvo detenido por el juez Bruno Sacarelo durante ocho minutos.

El altavoz del estadio indicó que en caso de que se lanzara una bengala más, el partido iba a ser suspendido.

La barra de Peñarol quiso suspender el partido

Los dos bandos abandonaron la tribuna y siguieron el violento intercambio en la parte de atrás de la Tribuna Cataldi.

El resto del estadio, espontáneamente, comenzó a cantarle a su propia barra: "Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo".