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El momento en el que voló una bengala desde la barra de Peñarol a la cancha del Campeón del Siglo en pleno partido ante Montevideo City Torque; mirá el video en la Cataldi

En el video, que fue publicado en TikTok y luego se replicó en otras redes sociales, se ve como tiran las bengalas al campo de juego

28 de octubre de 2026 8:19 hs

El momento en el que voló una bengala desde la barra de Peñarol a la cancha del Campeón del Siglo 

Hinchas de Peñarol en la Tribuna Cataldi del Campeón del Siglo filmaron y compartieron en redes el momento en que se enciende una bengala y luego es arrojada a la cancha en pleno partido ante Montevideo City Torque de este martes por la Copa AUF Uruguay, encuentro que tuvo victoria visitante por 2-0.

En el video, que fue publicado en TikTok y luego se replicó en otras redes sociales, se ve a un barra en la Cataldi que tiene una bengala encendida y luego se le acerca otro, la toma y la lanza al campo de juego.

En ese mismo momento caen otras bengalas a la cancha, en lo que pareció que estaba todo coordinado.

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El momento en el que voló una bengala desde la barra de Peñarol a la cancha del Campeón del Siglo

El momento en el que voló una bengala desde la barra de Peñarol a la cancha del Campeón del Siglo

Así fueron los hechos

Iban 35 minutos cuando cayeron dos bengalas desde la tribuna Cataldi y ambas quedaron cerca del golero de City Torque, Gastón "Moneda" Rodríguez.

A los 48 minutos volvieron a tirar una bengala desde la misma tribuna redoblando una actitud desafiante con el espectáculo, la seguridad privada, con el club, con los dirigentes y con los demás hinchas.

La barra de Peñarol quiso suspender el partido

A los 59', luego de que Nahuel Da Silva abriera la cuenta de tiro penal, los barras fueron por más: hacer suspender el partido y lograr que su equipo abandonara la cancha.

Sebastián Britos y Brian Barboza

Sebastián Britos y Brian Barboza

Fue recién en ese momento cuando otra facción de la barra tomó cartas en el asunto e intentó zanjar el problema.

¿Cómo? Con un violento ataque que generó que dos grupos de aproximadamente 30 personas cada uno se enfrentaran a golpes.

Más de un hincha rodó por la tribuna golpeado.

El juego estuvo detenido por el juez Bruno Sacarelo durante ocho minutos.

El altavoz del estadio indicó que en caso de que se lanzara una bengala más, el partido iba a ser suspendido.

La barra de Peñarol quiso suspender el partido

La barra de Peñarol quiso suspender el partido

Los dos bandos abandonaron la tribuna y siguieron el violento intercambio en la parte de atrás de la Tribuna Cataldi.

El resto del estadio, espontáneamente, comenzó a cantarle a su propia barra: "Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo".

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