Copa AUF Uruguay: comienzan los octavos de final este miércoles con los primeros dos partidos entre equipos de OFI y profesionales de AUF; mirá los detalles

La Copa AUF Uruguay comienza este miércoles los octavos de final con los primeros dos partidos de esta instancia que tendrá enfrentamientos entre equipos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y profesionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y su único amateur en carrera, Lito.
Este martes se conoció el último equipo que faltaba para completar el cuadro de octavos, que fue Montevideo City Torque al ganarle su llave a Peñarol en el Campeón del Siglo.
Primeros partidos de octavos de final
Los octavos de final se abrirán este miércoles a las 16:00 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde el Nacional de esa ciudad será local ante Juventud de Las Piedras.
Nacional de Florida en la Copa AUF Uruguay 2026
Luego, a las 20:30 horas, Porongos de Flores recibirá en Trinidad a Deportivo Maldonado.
Porongos de Flores, finalista de la Copa de Clubes de OFI 2024
Ambos partidos serán emitidos por y DSports.
El otro partido de esta semana será este jueves en Durazno, donde el Wanderers local recibirá en el Landoni a Danubio a las 20:30 horas.
Partidos de octavos de final de la Copa AUF Uruguay:
Nacional (Florida) vs Juventud
28/10 I 16:00 I Campeones Olímpicos
Porongos (Flores) vs Deportivo Maldonado
28/10 I 20:30 I Estadio Lavalleja (Trinidad)
Wanderers (Durazno) vs Danubio
29/10 I 20:30 | Estadio Landoni
Lito vs Wanderers
4/11 I 15:00 I cancha a Definir
San Carlos (S. Carlos) vs Boston River
4/11 I 18:00 | Estadio Domingo Burgueño
Ferro Carril (Salto) vs Nacional
4/11 | 21:00 | Estadio Artigas (Paysandú)
Gladiador (Salto) vs Liverpool
5/11 I 18:00 | Estadio Artigas (Paysandú)
Libertad (S. Carlos) vs Montevideo City Torque
5/11 | 21:00 | Estadio Domingo Burgueño
Cruces de la Copa AUF Uruguay:
Cruces de la Copa AUF Uruguay 2026