Copa AUF Uruguay: comienzan los octavos de final este miércoles con los primeros dos partidos entre equipos de OFI y profesionales de AUF; mirá los detalles

Platea del Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River es local

La Copa AUF Uruguay comienza este miércoles los octavos de final con los primeros dos partidos de esta instancia que tendrá enfrentamientos entre equipos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y profesionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y su único amateur en carrera, Lito.

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Este martes se conoció el último equipo que faltaba para completar el cuadro de octavos, que fue Montevideo City Torque al ganarle su llave a Peñarol en el Campeón del Siglo.

Primeros partidos de octavos de final Los octavos de final se abrirán este miércoles a las 16:00 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde el Nacional de esa ciudad será local ante Juventud de Las Piedras.

Nacional de Florida en la Copa AUF Uruguay 2026 Luego, a las 20:30 horas, Porongos de Flores recibirá en Trinidad a Deportivo Maldonado.