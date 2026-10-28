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Copa AUF Uruguay: comienzan los octavos de final este miércoles con los primeros dos partidos entre equipos de OFI y profesionales de AUF; mirá los detalles

Los primeros dos partidos de octavos de final de la Copa AUF Uruguay se juegan este miércoles; mirá los detalles

28 de octubre de 2026 9:06 hs
Platea del Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River es local

Platea del Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River es local

La Copa AUF Uruguay comienza este miércoles los octavos de final con los primeros dos partidos de esta instancia que tendrá enfrentamientos entre equipos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y profesionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y su único amateur en carrera, Lito.

Primeros partidos de octavos de final

Los octavos de final se abrirán este miércoles a las 16:00 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde el Nacional de esa ciudad será local ante Juventud de Las Piedras.

Nacional de Florida en la Copa AUF Uruguay 2026

Nacional de Florida en la Copa AUF Uruguay 2026

Luego, a las 20:30 horas, Porongos de Flores recibirá en Trinidad a Deportivo Maldonado.

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Porongos de Flores, finalista de la Copa de Clubes de OFI 2024

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Ambos partidos serán emitidos por y DSports.

El otro partido de esta semana será este jueves en Durazno, donde el Wanderers local recibirá en el Landoni a Danubio a las 20:30 horas.

Partidos de octavos de final de la Copa AUF Uruguay:

Nacional (Florida) vs Juventud

28/10 I 16:00 I Campeones Olímpicos

Porongos (Flores) vs Deportivo Maldonado

28/10 I 20:30 I Estadio Lavalleja (Trinidad)

Wanderers (Durazno) vs Danubio

29/10 I 20:30 | Estadio Landoni

Lito vs Wanderers

4/11 I 15:00 I cancha a Definir

San Carlos (S. Carlos) vs Boston River

4/11 I 18:00 | Estadio Domingo Burgueño

Ferro Carril (Salto) vs Nacional

4/11 | 21:00 | Estadio Artigas (Paysandú)

Gladiador (Salto) vs Liverpool

5/11 I 18:00 | Estadio Artigas (Paysandú)

Libertad (S. Carlos) vs Montevideo City Torque

5/11 | 21:00 | Estadio Domingo Burgueño

Cruces de la Copa AUF Uruguay:

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