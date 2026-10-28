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Uruguay goleó 6-0 a Estonia y pasó a octavos de final del Mundial sub 15 de Azerbaiyán, donde este miércoles volverá a jugar ante Grecia

La selección uruguaya sub 15 avanzó y jugará este miércoles nuevamente por el pase a cuartos de final

28 de octubre de 2026 9:44 hs
Gustavo Bueno

Gustavo Bueno

Foto: @Uruguay

La selección uruguaya sub 15 avanzó a los octavos de final del nuevo Mundial FIFA de la categoría en Azerbaiyán tras golear 6-0 a Estonia este miércoles, día en el que volverá a jugar frente a Grecia en busca del pase a cuartos de final.

La celeste dirigida por Gustavo Bueno sigue en carrera tras golear al conjunto europeo en el torneo que tiene la particularidad que se juega con equipos de ocho futbolistas y en dos tiempos de 20 minutos.

Tras el partido que se jugó a la hora 07:30 de Uruguay, el combinado juvenil se medirá a las 13:45 por octavos de final ante Grecia, que en su primer partido de la jornada goleó 7-2 a Australia.

El ganador de la llave entre uruguayos y helénicos se medirá este jueves ante el vencedor de Egipto vs Guinea.

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La selección uruguaya sub 15 va por el pase a octavos de final del Mundial con rival confirmado para los de Gustavo Bueno

El combinado celeste logró clasificar en la primera posición de su serie gracias a una mejor diferencia de goles que Zambia, sellando una notable recuperación futbolística: tras un inicio adverso con caída 1-0 frente a Moldavia, los dirigidos técnicamente por Gustavo Bueno encadenaron cuatro victorias consecutivas que les aseguraron con autoridad el pasaje a los dieciseisavos de final del certamen.

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