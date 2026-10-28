Uruguay goleó 6-0 a Estonia y pasó a octavos de final del Mundial sub 15 de Azerbaiyán, donde este miércoles volverá a jugar ante Grecia

La selección uruguaya sub 15 avanzó a los octavos de final del nuevo Mundial FIFA de la categoría en Azerbaiyán tras golear 6-0 a Estonia este miércoles, día en el que volverá a jugar frente a Grecia en busca del pase a cuartos de final.

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La celeste dirigida por Gustavo Bueno sigue en carrera tras golear al conjunto europeo en el torneo que tiene la particularidad que se juega con equipos de ocho futbolistas y en dos tiempos de 20 minutos.

Tras el partido que se jugó a la hora 07:30 de Uruguay, el combinado juvenil se medirá a las 13:45 por octavos de final ante Grecia, que en su primer partido de la jornada goleó 7-2 a Australia.

El ganador de la llave entre uruguayos y helénicos se medirá este jueves ante el vencedor de Egipto vs Guinea.