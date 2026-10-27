La selección uruguaya sub 15 continúa a paso firme su camino en busca del título en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Azerbaiyán. El combinado celeste logró clasificar en la primera posición de su serie gracias a una mejor diferencia de goles que Zambia, sellando una notable recuperación futbolística: tras un inicio adverso con caída 1-0 frente a Moldavia, los dirigidos técnicamente por Gustavo Bueno encadenaron cuatro victorias consecutivas que les aseguraron con autoridad el pasaje a los dieciseisavos de final del certamen, y este martes se conoció que el rival será Estonia.
La selección uruguaya sub 15 va por el pase a octavos de final del Mundial con rival confirmado para los de Gustavo Bueno
El conjunto celeste afronta un compromiso de riesgo ante un adversario europeo