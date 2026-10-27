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La selección uruguaya sub 15 va por el pase a octavos de final del Mundial con rival confirmado para los de Gustavo Bueno

El conjunto celeste afronta un compromiso de riesgo ante un adversario europeo

27 de octubre de 2026 16:57 hs
La selección uruguaya sub 15 en el Mundial

La selección uruguaya sub 15 en el Mundial

La selección uruguaya sub 15 continúa a paso firme su camino en busca del título en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Azerbaiyán. El combinado celeste logró clasificar en la primera posición de su serie gracias a una mejor diferencia de goles que Zambia, sellando una notable recuperación futbolística: tras un inicio adverso con caída 1-0 frente a Moldavia, los dirigidos técnicamente por Gustavo Bueno encadenaron cuatro victorias consecutivas que les aseguraron con autoridad el pasaje a los dieciseisavos de final del certamen, y este martes se conoció que el rival será Estonia.

En las últimas horas quedó ratificado el adversario que tendrá enfrente el conjunto celeste y el día y horario del compromiso por dieciseisavos de final.

Estonia es rival de Uruguay en el Mundial sub 15

El rival de turno de la selección uruguaya será Estonia, y el compromiso decisivo se disputará este miércoles a la hora 7.30.

El cruce promete máxima paridad y exigencia, teniendo en cuenta que todos los clasificados que continúan en carrera por la corona finalizaron como punteros en sus respectivas zonas.

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El elenco estonio no representa ninguna excepción a esa regla de jerarquía: se adueñó de su zona tras cosechar 11 unidades en una competencia sumamente reñida que compartió con Francia, Sudáfrica, Kosovo, Anguila y Maldivas.

Con el envión anímico que le otorgó su contundente seguidilla triunfal, Uruguay de Gustavo Bueno intentará imponer condiciones desde el pitazo inicial para superar un duro escollo europeo y seguir avanzando con paso firme en la cita mundialista.

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