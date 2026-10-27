La selección uruguaya sub 15 va por el pase a octavos de final del Mundial con rival confirmado para los de Gustavo Bueno

La selección uruguaya sub 15 continúa a paso firme su camino en busca del título en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Azerbaiyán. El combinado celeste logró clasificar en la primera posición de su serie gracias a una mejor diferencia de goles que Zambia, sellando una notable recuperación futbolística: tras un inicio adverso con caída 1-0 frente a Moldavia, los dirigidos técnicamente por Gustavo Bueno encadenaron cuatro victorias consecutivas que les aseguraron con autoridad el pasaje a los dieciseisavos de final del certamen, y este martes se conoció que el rival será Estonia.

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En las últimas horas quedó ratificado el adversario que tendrá enfrente el conjunto celeste y el día y horario del compromiso por dieciseisavos de final.

Estonia es rival de Uruguay en el Mundial sub 15 El rival de turno de la selección uruguaya será Estonia, y el compromiso decisivo se disputará este miércoles a la hora 7.30.

El cruce promete máxima paridad y exigencia, teniendo en cuenta que todos los clasificados que continúan en carrera por la corona finalizaron como punteros en sus respectivas zonas.