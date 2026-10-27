Matías Arezo será titular en Peñarol hoy ante Montevideo City Torque en el decisivo partido por Copa AUF Uruguay, y este es el equipo que probó Diego Aguirre

Peñarol está pronto y concentrado en Los Aromos para jugar este martes sobre la hora 19.30 ante Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo por la fase 2 de la Copa AUF Uruguay a partido único, del que saldrá el clasificado a octavos de final y Matías Arezo entrenó entre los titulares.

Los carboneros vienen de dejar 2 puntos muy importantes por el camino el pasado viernes a la noche en el Estadio Centenario cuando igualaron 0-0 ante Juventud de Las Piedras.

Como informó Referí este lunes, los dirigidos por Diego Aguirre, pese a que es un encuentro de eliminación y si pierde se despide del título que ganó el año pasado, jugarán con equipo alternativo, como a lo largo de todo el torneo hasta ahora, priorizando el Torneo Clausura.

En ese contexto se había informado que Lucas Hernández, Sebastián Britos, Jesús Trindade y Brian Barboza -expulsado en su regreso ante Juventud- serán titulares.

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Luego de casi dos meses, los carboneros retornarán a jugar en el Estadio Campeón del Siglo, ya que hubo un acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para que no se le cobre entrada a los palquistas y butaquistas.

El equipo titular de Peñarol que se perfila ante Montevideo City Torque

Peñarol ya le ganó 1-0 por la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay a Montevideo City Torque en un encuentro en el que ambos jugaron con equipos alternativos, pero los de Diego Aguirre, más allá del triunfo, sufrieron demasiado.

A diferencia del de este martes a la noche, se jugó en el Estadio Centenario porque los carboneros no se pusieron de acuerdo con la AUF, y a su vez, como era de la llave, no era eliminatorio, como sí lo es este.

Hay algunos jugadores que Diego Aguirre probó para este partido y que vuelven, entre ellos, el colombiano Luis Angulo.

Los 11 que probó el DT -según informó una fuente del club a Referí- y que seguramente sean los titulares son Sebastián Britos, Brian Barboza, Mauricio Lemos, Facundo Álvez, Lucas Hernández; Tomás Olase, Jesús Trindade; Luis Angulo, Franco "Cepillo" González, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo.

Será un partido a todo o nada en el que los de Diego Aguirre pueden cambiar un poco la imagen de los últimos encuentros, o seguirán en la mala y se despedirán de la Copa AUF Uruguay.