Batalla campal en el clásico que Galatasaray le ganó a Fenerbahce y en la que Lucas Torreira no participó tras terminar exhausto y con una jugada polémica; mirá el video

El clásico del fútbol turco entre Galatasaray y Fenerbahce terminó con una batalla campal luego de que el equipo local, en el que jugó los 90 minutos el uruguayo Lucas Torreira , ganara por 2-1.

El volante celeste se destacó por su entrega en el partido y en el final protagonizó una jugada en la que el equipo rival reclamó penal por mano , pero el juez no la consideró al tener ambos brazos contra el pecho.

Tras el triunfo hubo incidentes en los que el uruguayo no participó.

Agotado, Torreira se tiró al piso cuando terminó el partido y tuvo que ser asistido por un compañero, mientras que en el otro sector de la cancha comenzaba una batalla campal.

Por segunda vez, Lucas Torreira festejó un gol para Galatasaray por Liga de Campeones pero la UEFA dijo que fue en contra; mirá el video

Lucas Torreira: de la "sensación extraordinaria" de ser capitán de Uruguay a enfrentar al "mejor equipo del mundo", Barcelona, por Liga de Campeones

Maç sonu olaylar srasnda Batrakov ve Torreira. pic.twitter.com/CuF9gJcTMk — Galatasaray Haber (@GSarayVideo) October 27, 2026

Los hechos se produjeron tras el encuentro de la novena jornada en el que el Galatasaray se impuso por 2-1 gracias a un doblete del nigeriano Victor Osimhen en el primer periodo, lo que mantiene al conjunto de Okan Buruk en el liderato y deja al Fenerbahce quinto a seis puntos.

Fenerbahce condenó los ataques hacia sus jugadores

Fenerbahce ha condenado "enérgicamente los ataques verbales y físicos" hacia sus futbolistas por parte de los jugadores del Galatasaray tras la disputa del derbi de la liga turca el lunes, en el que se impuso el cuadro local por 2-1.

Según la versión del 'Fener' los graves incidentes acaecidos sobre el césped, con una batalla campal entre buena parte de los componentes de ambos equipos, "comenzaron con el ataque verbal contra Kerem Aktürkolu, escalaron con la agresión de Serhat Doan, del Galatasaray, a Matteo Guendouzi, y continuaron con Abdülkerim Bardakç tirando del pelo de nuestro futbolista".

Además de asegurar que estas actitudes "son inaceptables", el Fenerbahce indica que "la rivalidad y la tensión del derbi no otorgan a nadie el derecho de agredir" a sus jugadores y que "lo ocurrido no puede ser excusado alegando 'tensión del derbi'.

"La actitud de los miembros del equipo rival, en lugar de reducir la tensión, ha avivado los incidentes. En un período en el que el fútbol turco necesita calma, mientras nuestro club actúa con responsabilidad, estos comportamientos, indignos de la hospitalidad de un equipo vencedor, no deben quedar impunes", señala.

"Las acciones de todos los involucrados en los incidentes deben ser examinadas de manera exhaustiva, y las sanciones disciplinarias necesarias deben aplicarse sin distinción alguna a los responsables. La forma de prevenir la violencia en el fútbol turco es no dejar impunes a los responsables", apunta.

EFE