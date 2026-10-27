Comisión Disciplinaria instruyó expedientes a Nacional por lanzamientos de proyectiles en últimos partidos del Gran Parque Central, como también a Deportivo y Liverpool

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) instruyó los expediente de los partidos Nacional vs Deportivo Maldonado y Nacional vs Liverpool , ambos en el Gran Parque Central, en los que hubo lanzamientos de proyectiles entre parcialidades.

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Así se indica en el boletín que se dio a conocer este lunes a la noche con las distintas actuaciones.

En el documento se señala a Nacional y Deportivo Maldonado por los hechos que protagonizaron sus parcialidades en el partido del pasado lunes 19 de octubre, aplicando la responsabilidad objetiva de los clubes con los artículos 5 y 14.1 del Código Disciplinario.

En ese partido hubo intercambio de proyectiles entre ambas parcialidades que compartieron la tribuna Héctor Scarone del Parque Central.

Parte médico oficial: el zaguero de Nacional Luciano Rodríguez sufrió rotura de ligamentos de rodilla, lesión que también afecta a la sub 20 de Diego Forlán

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Un hincha de Deportivo Maldonado resultó herido con un corte en su cara tras el lanzamiento de una petaca de vidrio.

Hinchas de Liverpool denunciaron que les tiraron petacas desde sector de Nacional

Hechos similares ocurrieron en el partido del pasado domingo entre Nacional vs Liverpool, con intercambio de proyectiles entre hinchas de ambos equipos en esa misma tribuna.

A los tricolores nuevamente se le aplicaron los artículos 5 y 14.1 del Código Disciplinario, como también a Liverpool.

Hinchas de Liverpool tiraron proyectiles

Las sanciones que pueden recibir:

Nacional es reincidente, por lo que se espera que tenga una sanción más grave que Deportivo y Liverpool.

El Artículo 5 de “Responsabilidad objetiva de los clubes” señala que “los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, parciales, aficionados, así como de cualquier otra persona que ejerza o pudiera ejercer en su nombre cualquier función en ocasión del partido”.

Mientras que el artículo 14 refiere a “Sanciones que se pueden imponer a los clubes” y establece lo siguiente:

“14.1 Las siguientes sanciones podrán imponerse a los clubes: