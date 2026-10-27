Sanguinetti cuestionó "la deriva psicológica tan desajustada" de Milei: calificó de "tristísima" su gira por España

El dos veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti , trazó un crudo diagnóstico sobre la actualidad política sudamericana y el liderazgo de los principales socios vecinos de Uruguay. En recientes entrevistas concedidas a Canal 5 Noticias y VTV Noticias, el histórico dirigente del Partido Colorado contrastó el peso político de Luiz Inácio Lula da Silva tras su nuevo triunfo electoral en Brasil con la actitud confrontativa del presidente argentino Javier Milei , sobre quien manifestó una profunda inquietud personal e institucional.

En diálogo con Canal 5 Noticias, Sanguinetti se refirió a la reciente gira de Javier Milei por España y no escatimó en calificativos al describir el episodio como "tristísimo" y "horrible" , remarcando el aislamiento político del mandatario: "No lo recibió ni el PP (Partido Popular), o sea que realmente creo que se está equivocando mucho".

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Para el exmandatario uruguayo, la reiteración de estos viajes sin agenda oficial de Estado carece de lógica diplomática: "Ha hecho siete visitas a España sin ver ni al rey ni al primer ministro, y eso no tiene sentido, no es una expresión política", sentenció.

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que le preocupa la "deriva psicológica tan desajustada" del presidente argentino | Además, cuestionó la reciente visita a España de Milei en medio de la campaña electoral que se desarrolla en ese país. pic.twitter.com/WebnGTHB8C

Asimismo, Sanguinetti hizo especial hincapié en la hostilidad constante del líder libertario hacia los medios de comunicación y trabajadores de la información

"Le añade ahora, además, los renovados ataques a la prensa, constantemente; colegas respetables, de gran calidad, no solo algunos de ellos amigos personales, sino además figuras incuestionables del periodismo argentino. Entonces, veo con preocupación esa deriva, yo diría psicológica, tan, tan desajustada".

Lula da Silva, un "enorme líder popular" y los desafíos de Brasil

Como contracara, en declaraciones a VTV Noticias, Sanguinetti analizó la reciente victoria electoral de Lula da Silva en Brasil, definiéndola como un "triunfo personal" de quien "sigue siendo un enorme líder popular" tras alcanzar su cuarto mandato presidencial y lograr, por primera vez, revertir un resultado adverso de la primera vuelta.

Sobre los cuestionamientos al proceso electoral impulsados por Flavio Bolsonaro, Sanguinetti les restó validez ante un resultado contundente, aunque calificó como "un disparate" la decisión de prorrogar media hora el horario de votación antes del cierre.

De cara al futuro de Brasil y la región, el expresidente advirtió tres frentes complejos:

Señaló que la situación económica brasileña es muy compleja, con un déficit cercano al 10% del PBI, por lo que Lula "va a tener que recoger su propia herencia y trabajar con un ajuste más que con las promesas que emanan de la campaña".

También Indicó que la derecha brasileña deberá reagruparse para ver cómo sale de esta situación de emergencia tras la derrota electoral.

Estancamiento del Mercosur: Sanguinetti pronosticó que el bloque regional "va a seguir estancado" debido a que "es notorio que Lula y Milei no concuerdan".

La postura de Uruguay frente a sus vecinos

Finalmente, Sanguinetti evaluó el posicionamiento diplomático de Uruguay frente a la región. Calificó como "una imprudencia" que desde el ámbito gubernamental uruguayo se hubiera mostrado simpatía previa a favor de Lula antes de los comicios, aunque matizó que el hecho deja de pesar una vez ratificado el triunfo del mandatario brasileño.

"Son esas cosas que no debemos hacer como un país que tiene relaciones en las cuales no condicionamos la relación a la izquierda, a la derecha o al centro", subrayó Sanguinetti, concluyendo que el gobierno uruguayo hace bien en mantener buenas relaciones institucionales tanto con Javier Milei como con Lula da Silva, preservando una tradición histórica de vínculos óptimos con Brasil más allá de los signos políticos de cada administración.