Flávio Bolsonaro dijo que le prohibieron salir de Brasil y le retiraron el pasaporte por decisión del juez del Supremo Tribunal Federal

Flávio Bolsonaro afirmó este lunes que la Justicia brasileña le prohibió salir del país y le ordenó entregar sus pasaportes por una decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. El senador y candidato —que perdió el balotaje del domingo frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva— dijo que fue notificado por la Policía Federal cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple arresto domiciliario.

"Hoy por la mañana fui a visitar a mi padre; como saben, él está con arresto domiciliario. Y cuando estaba saliendo, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de su casa y, en plena calle, fui intimado a entregar mis pasaportes y también tengo prohibido salir del país ", sostuvo en un video publicado en Instagram.

Según su relato, la decisión de Moraes se basó en una declaración de su hermano Eduardo Bolsonaro del 23 de octubre, en la que planteaba que Flávio debía abandonar Brasil si perdía las elecciones. " Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia? ”, cuestionó.

El senador sostuvo que la medida se tomó "el domingo a la noche", después de que se conociera el resultado electoral: " Piensen conmigo: si yo hubiera ganado las elecciones, ¿hubiera pasado lo mismo? ¿Con Flávio Bolsonaro electo, esa Policía Federal iba a estar igual, intimándome en medio de la calle? ", preguntó.

Además, calificó la decisión como "una señal de que nuestra democracia quebró" y afirmó que se trató de "una cuestión política". De todas formas, aseguró que no tenía intención de abandonar el país y que se defenderá "de esta aberración, que es un intento claro de intimidarme, pero nadie me va a callar", concluyó.

Flávio Bolsonaro pedirá anular las elecciones

En el mismo video, el senador reiteró que solicitará la anulación de las elecciones presidenciales, en las que Lula obtuvo el 51,7% de los votos frente al 48,2% de Bolsonaro, una diferencia de aproximadamente 4,3 millones de sufragios, según el escrutinio completo del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Este pedido ya había sido verbalizado ayer por el excandidato, horas después de conocerse los resultados finales. En ese momento, el senador había dicho que era "imposible reconocer el resultado".

En esa misma línea, este lunes reafirmó que pedirá "la casación de la candidatura de Lula, por todos los abusos que cometió". "La ley tiene que valer para todos. La competencia tiene que ser justa e igualitaria, cosa que no ocurrió", agregó.

Entre sus argumentos, cuestionó la decisión del magistrado del STF, Cristiano Zanin, de extender hasta las 19:00 el horario de votación. Bolsonaro sostuvo que la medida "no fue normal" y reclamó que se aclare "qué pasó en ese intervalo".



"Lo que pasó este domingo de elecciones no fue normal, todo el mundo lo vio. Por primera vez en la historia de Brasil, un ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), en este caso exabogado de Lula, impulsado por el propio PT, pasó por encima del Tribunal Superior Electoral (TSE) y tomó una decisión que prorrogó las elecciones hasta las siete de la tarde. Lo que pasó en ese intervalo de tiempo nadie lo puede entender. Esto tiene que ser aclarado. Nadie sabe con certeza el impacto de esto", dijo en el video.

El senador también acusó a Lula de utilizar recursos públicos para favorecer su candidatura y denunció una supuesta campaña de desinformación. "Lula inyectó casi medio billón de reales de fondos públicos para hacer la mayor compra de votos de la historia electoral de Brasil", afirmó, haciendo referencia al aumento y adelanto de los pagos del programa social Bolsa Família.

Además, Bolsonaro sostuvo que hubo "un abuso de poder político y económico sin precedentes, un desequilibrio total en la contienda electoral".

"Voy a organizar a la oposición"

Tras cuestionar el resultado electoral, Flávio Bolsonaro anunció que buscará coordinar a "diputados y senadores electos" de su sector para hacer oposición al próximo gobierno de Lula, que se extenderá hasta 2030.

"Para resistir al caos, voy a organizar a la oposición. Logramos la mayoría en el Senado y en la Cámara. Fue una victoria que ustedes le dieron a Brasil. Voy a reunir a los diputados y senadores electos para organizar nuestra estrategia y convertir a la Cámara y al Senado en nuestra fortaleza contra la barbarie que ya está proyectada para estos próximos cuatro años de Lula", sostuvo.