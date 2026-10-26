El "ejército digital" de 10 millones de personas en WhatsApp que ayudó a Lula a lograr una victoria histórica

Un canal de WhatsApp creado para apoyar la campaña de reelección de Luiz Inácio Lula da Silva está siendo reconocido por sus aliados como responsable de una de las remontadas más improbables en la política brasileña reciente.

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El presidente izquierdista de Brasil se aseguró un cuarto mandato tras derrotar a su rival de derecha, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

A punto de cumplir 81 años, Lula obtuvo algo menos del 52% de los votos en la segunda vuelta, después de haber quedado rezagado en la primera ronda tres semanas antes.

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En un momento en el que muchos dudaban de que Lula pudiera revertir el resultado de la primera vuelta, el canal de WhatsApp "Ejército de Lula" emergió como una fuerza poderosa, impulsada por una base de 10,8 millones de seguidores en rápido crecimiento.

Liderada por el diputado André Janones del estado de Minas Gerais, la operación animó a sus seguidores a compartir videos, promover hashtags y captar nuevos votantes, creciendo drásticamente entre la primera y la segunda ronda de las elecciones.

Este fenómeno fue particularmente notable porque parecía revertir un desequilibrio de larga data en la política brasileña.

Durante años, los conservadores alineados con el expresidente Jair Bolsonaro fueron considerados como los principales impulsores de la movilización política online, especialmente en plataformas como WhatsApp y Telegram.

La aparición del "Ejército de Lula" convenció a muchos simpatizantes de que la izquierda brasileña finalmente había encontrado la manera de competir en un ámbito digital que durante mucho tiempo había favorecido a sus rivales.

Este cambio fue particularmente significativo porque las redes sociales han desempeñado un papel central en la política brasileña desde la victoria electoral de Jair Bolsonaro en 2018, cuando las comunicaciones de WhatsApp se convirtieron en un elemento definitorio de las campañas políticas.

Getty Images WhatsApp se convirtió en la principal herramienta para comunicar las ideas de Lula en Brasil.

Los mensajes del canal "Ejército de Lula" incluyeron plantillas de invitación prediseñadas para que los seguidores las compartieran con amigos y familiares.

Cada una asignaba a los seguidores una tarea específica destinada a aumentar la visibilidad de Lula en las redes sociales.

Janones daba instrucciones a sus "tropas" para que "hacieran explotar" el último video de campaña o ayudaran a que un nuevo hashtag "despegara".

Los mensajes del canal a menudo adoptaban un tono militar. "¡Chicos, urgente!", "¡No se vayan a dormir todavía!", "¡No hay comida antes de la misión!" y "Tengo una tarea más antes de dejarlos marchar" eran algunos de los llamados a la acción del canal.

En vísperas de la elección, el congresista también organizó una transmisión en directo de 24 horas, denominada "transmisión en vivo para dar un giro a la situación", mientras las encuestas seguían sugiriendo una victoria para el oponente de Lula.

En su discurso de victoria, Lula se refirió a Janones como "nuestro general" y le agradeció por "elevar la moral de nuestras tropas cada día".

¿Quién es André Janones?

Janones fue elegido por primera vez al Congreso en 2018 y posteriormente reelegido en 2022 y 2026.

Este político de 42 años, miembro del partido de izquierda Rede, construyó una importante audiencia en línea al centrarse en temas que tienen un impacto directo en la vida de las personas.

Saltó a la fama nacional durante la huelga de camioneros de 2018 y, posteriormente, amplió su presencia en las redes sociales haciendo campaña a favor de la ayuda de emergencia durante la pandemia de covid-19.

En 2022, tras retirar su propia candidatura presidencial y respaldar a Lula, se convirtió en una de las figuras principales de la campaña digital contra Jair Bolsonaro.

Sin embargo, su enfoque para la participación electoral no fue elogiado por todos.

Algunos miembros del Partido de los Trabajadores temían que el estilo a menudo confrontativo de Janones en las redes sociales pudiera socavar la imagen más moderada que esperaban proyectar para Lula.

Durante la campaña, Janones fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con arritmia cardíaca grave y dificultad para respirar.

Los problemas de salud surgieron tras el primer debate presidencial entre Lula y Flávio Bolsonaro, celebrado una semana antes de las elecciones.

Durante su estancia en el hospital, se compartió en el canal una fotografía de Janones viendo a Lula por televisión desde su cama.

La imagen rápidamente generó cientos de miles de reacciones, lo que puso de manifiesto la fuerte conexión personal que muchos seguidores sentían con el congresista.

Getty Images André Janones se convirtió en el hombre clave que dirigió la estrategia digital de Lula en los últimos meses.

Durante el debate, Janones animó a sus seguidores a aumentar las búsquedas en Google relacionadas con los escándalos que involucran a Flávio Bolsonaro.

Posteriormente, la campaña de Bolsonaro impugnó esa publicación, junto con otros contenidos promovidos por el "Ejército de Lula", ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil, alegando la difusión de información falsa.

El canal estuvo fuera de línea durante varias horas antes de ser restablecido. Janones negó haber difundido noticias falsas, y un informe técnico posterior no encontró evidencia de delitos electorales en las publicaciones examinadas.

Aun así, medir el impacto electoral de la movilización en línea es notoriamente difícil.

Si bien los aliados de Lula reconocen que el "Ejército de Lula" contribuyó a impulsar su remontada, los politólogos advierten que es imposible determinar cuántos votos, si es que hubo alguno, fueron influenciados directamente por la operación de WhatsApp.

Más allá de las redes sociales

La estrategia de Lula fue más allá de la difusión viral de contenido en las redes sociales.

La politóloga Denilde Holzhacker sostiene que un cambio en la estrategia de campaña de Lula fue clave para su recuperación en las urnas.

En lugar de depender únicamente de la interacción en línea, Holzhacker afirma que el candidato del Partido de los Trabajadores logró conectar la campaña digital con la movilización popular sobre el terreno.

Según la politóloga, la campaña de Lula adaptó su mensaje, intensificó los esfuerzos de organización local y vinculó la posibilidad de una victoria de Bolsonaro con la preocupación por los posibles cambios en los programas sociales y la pérdida de derechos.

"Fue mérito de Lula reconocer su propia debilidad y cambiar por completo su estilo", apunta.

"Y Janones logró algo que parecía impensable para la izquierda brasileña: dominar las redes sociales".

Holzhacker argumenta que, en cambio, Flávio Bolsonaro llegó a la segunda vuelta con una confianza excesiva en la victoria y no logró comunicar eficazmente cómo afectarían sus propuestas económicas a los votantes.

Reuters La prensa brasileña destacó la remontada que protagonizó Lula da Silva.

La socióloga y politóloga Mayra Goulart, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), también advierte contra la atribución de la remontada de Lula únicamente a las redes sociales.

"Fue una combinación de redes sociales y movilización a pie de calle", señala.

"El mundo físico posibilitó una forma de movilización capaz de reducir la abstención y persuadir a los votantes indecisos".

En su opinión, los partidarios de Lula lograron transformar el entusiasmo en línea en un compromiso político real.

"Quienes apoyaban la victoria de Lula trabajaron para unir a la gente y persuadirla para que votara", dice Goulart.

Considera que el esfuerzo no solo ayudó a aumentar la participación electoral, sino que también podría resultar valioso para el próximo gobierno de Lula.

"Creo que este esfuerzo colectivo fue una importante experiencia de aprendizaje y resultará valioso para un gobierno que aún enfrenta muchas batallas por delante", opina.

"No solo ayudó a reducir la abstención, sino que también convenció a un número significativo de votantes indecisos".

El propio Lula sugirió que la movilización que rodeó su victoria podría influir en su forma de gobernar en los años venideros.

En su discurso tras el triunfo, dijo que las elecciones le enseñaron "muchas lecciones" y prometió cambiar la forma en que se gobierna Brasil.

"Vamos a dar a la gente una mayor participación en la toma de decisiones, y la comunicación digital desempeñará un papel mucho más importante en mi gobierno".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC