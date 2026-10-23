Brecha de precios entre Salto y Concordia se redujo levemente a 22,5% en setiembre, según informe de UCU

El Indicador de Precios Fronterizos (IPF), elaborado por el Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), se ubicó en 22,5% en setiembre de 2026. Este valor refleja que adquirir una canasta representativa de bienes transables en la ciudad de Salto es, en promedio, ese porcentaje más caro que en la vecina ciudad argentina de Concordia, marcando un leve descenso frente a las mediciones previas.

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Dentro de las divisiones analizadas, Alimentos y bebidas no alcohólicas —la categoría de mayor incidencia con un peso del 49% en el indicador y 30 productos relevados— registró una brecha del 19%. Tras alcanzar un piso histórico de 9,1% en mayo y trepar a 23% en julio, la diferencia se redujo levemente en setiembre. Dentro de este rubro, productos como el jamón cocido (-39,2%), el pan blanco envasado (-13,7%), el polvo de hornear (-2,5%) y el yogurt común (-1,8%) registraron precios promedio más bajos en Salto que en Concordia, mientras que en el otro extremo los postres en polvo superaron el 100% de diferencia (183%).

Por su parte, la división de Transporte y combustibles redujo su brecha al 6%. En el caso específico de la nafta súper, la diferencia se sitúa en el 7% con precios más altos en Salto, contemplando el beneficio de la reducción del 22% del IMESI aplicado desde el 1° de julio. Sin considerar dicha rebaja impositiva, la diferencia superaría el 37%. Asimismo, el gasoil presenta una diferencia del 3% y los neumáticos y cámaras se ubican en -0,9%, siendo ligeramente más económicos en Salto.

El comportamiento del resto de los rubros mostró variaciones dispares: bebidas alcohólicas y tabaco se ubicó en 41,5%, comidas fuera del hogar cayó al 39%, productos del hogar descendió al 20%, prendas de vestir y calzado se mantuvo en el orden del 7%, y bienes diversos experimentó un incremento hasta llegar al 53%.