"Eso es capitalismo" López Mena inauguró barco de Buquebus para la ruta entre Colonia y Buenos Aires

“Soy un humilde trabajador. Empecé a los 13 años de cadete, de limpiador de baños, en una fábrica de camisas. Eso es el capitalismo. Podés nacer muy pobre y podés llegar a estar con ustedes hoy hablando”. Así presentó Juan Carlos López Mena al barco China Zorrilla de Buquebus que unirá la ruta entre Colonia y Buenos Aires .

La empresa informó que el buque cuenta con capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos . Tiene aproximadamente 130 metros de eslora (largo) y 32 metros de manga (ancho) y fue construido íntegramente en aluminio naval, un material que permite desarrollar una embarcación de gran porte manteniendo un peso reducido.

Añadió que por su escala y características se convierte en el ferry 100% eléctrico más grande del mundo.

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Para presentarlo en sociedad, Buquebus realizó una ceremonia de inauguración en la terminal de Puerto Madero en Buenos Aires. Hasta allí se trasladaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la vicepresidenta Carolina Cosse; el canciller Mario Lubetkin y varios ministros . Por el lado argentino participaron la secretaria general de Presidencia de Argentina, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; la senadora Patricia Bullrich y otras autoridades.

La legisladora recordó la relación compleja de Uruguay y Argentina cuando se instaló en Fray Bentos la primera planta de celulosa de UPM, durante el gobierno de Néstor Kirchner. “Existió un problema, tuvimos tres años un puente cerrado. A mí me declararon ciudadana no querida en Gualeguaychú en ese momento. Creo que la razón vino, volvió”, dijo.

“Hoy Argentina envidia la posibilidad de tener esas grandes empresas. Quizás hoy con reglas de juego claras las va a tener”, mencionó, refiriéndose a la pastera finlandesa.

A su turno, Santilli valoró el puente fluvial creado por el propietario de Buquebus en su “etapa de emprendedor” y López Mena afirmó que el China Zorrilla es un “es un sueño hecho realidad”.

En rueda de prensa previa, Sánchez afirmó que la nueva frecuencia ubica a Uruguay en un punto clave. “Vamos a tener un barco que es totalmente amigable con el medio ambiente, 100% eléctrico, que va a estar conectando Argentina con Uruguay y eso representa para los uruguayos más trabajo, más turismo y mejores infraestructuras”, dijo.

La compañía indicó que el China Zorrilla nació de una visión de largo plazo de Buquebus de liderar la transición hacia una movilidad cada vez más eficiente y sostenible.

“Cuando una empresa, en este caso Buquebus o cualquier otra, hace inversiones o apuesta al país, hay que reconocer ese esfuerzo y ponerse a la orden para que siga avanzando la inversión en el Uruguay, el trabajo de los uruguayos y que crezca el país”, expuso Sánchez.

En este caso, la inversión destinada al desarrollo del China Zorrilla y de la infraestructura energética asociada asciende a casi US$ 200 millones, informó la compañía.

La inauguración realizada por Buquebus, que tuvo una fuerte presencia empresarial, coincide con una avanzada de su competidor, Colonia Express, que quiere comenzar a operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires.