/ Nacional / BUQUE FRANCISCO

López Mena recorrió el puerto de Punta Carretas y reflotó interés en construir ahí una terminal de Buquebus

El empresario ya se había interesado en ese punto y le había dicho a Lacalle Pou que sería "muy interesante"; el nuevo puerto deportivo en Punta Carretas se inaugurará a fines de este año

20 de enero 2026 - 5:00hs
El presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena

El presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena

Foto: Leonardo Carreño.
Una imagen del nuevo barco de Buquebus, Francisco Papa
Una imagen del nuevo barco de Buquebus, Francisco Papa
El Observador | Ramiro Pisabarro

Por  Ramiro Pisabarro

En el ocaso de 2025, el empresario Juan Carlos López Mena recorrió con una delegación de Buquebus las instalaciones del nuevo puerto deportivo en Punta Carretas. Mientras la constructora Saceem completa las obras –que se prevé que culminen a fines de este año–, López Mena reflotó su interés en construir allí su terminal de ferries, según pudo reconstruir El Observador en base a fuentes políticas y del sector.

La empresa entiende que el futuro puerto de Punta Carretas ofrece condiciones óptimas para que allí atraque el buque Papa Francisco, que hoy es el que hace el trayecto directo desde Montevideo a Buenos Aires. Por su cercanía con los shoppings y comercios de la zona, esa bahía ha sido históricamente de interés y durante años fue parte de conversaciones con autoridades de turno.

Punta Carretas sí pasó a ser una posibilidad real en junio de 2020, cuando a la salida de una reunión con el entonces presidente Luis Lacalle Pou, el empresario afirmó que construir una terminal allí era “muy interesante”. "Estuve el otro día recorriendo con ingenieros el lugar y es excelente (...) No quiero un año o dos haciendo trámites. (...) Es mejor opción (que el Dique Mauá) porque en dos años podemos estar inaugurando", aseguró en aquella fecha, apelando al “gobierno amigo de los empresarios”.

Pero esa apuesta, que por un momento entusiasmó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de la época, terminó descartada por el mismo gobierno tras determinar que la iniciativa traería aparejadas complicaciones con el dragado.

La idea de López Mena en 2020 ocurría poco después de que el Frente Amplio, durante la segunda administración de Tabaré Vázquez, no lograra consensos para enajenar los terrenos del Dique Mauá para un proyecto similar.

El puerto deportivo de Punta Carretas, cuya construcción estuvo trancada desde 2020 hasta el 2023, albergará unas 50 embarcaciones, entre las amarras de la marina y aquellas que estén sujetadas a boyas. Con algunas ampliaciones al contrato original de US$ 17 millones, el gobierno apuesta a generar un paseo costero junto a la Intendencia de Montevideo.

Al mismo tiempo, Buquebus tiene presentada desde 2023 una iniciativa privada para renovar la actual terminal de pasajeros en el puerto de Montevideo. El proyecto original involucra importantes inversiones en el muelle y hasta prevé puentes sobre la rambla portuaria.

Esa iniciativa continúa bajo estudio de una comisión de la Administración Nacional de Puertos, el MTOP y la intendencia, quienes pretenden proyectar mejoras en la ciudad y en estructuras que están por fuera del recinto portuario.

Desde que el gobierno de José Mujica resolvió no prorrogar la concesión que Buquebus tuvo desde 1996 para operar la terminal fluvio marítima de Montevideo, López Mena no ha ocultado sus ambiciones por retomarla. Así se lo transmitió al propio Yamandú Orsi poco antes de su asunción, cuando consideró que ese sería un escenario “estupendo”.

Toda esos intereses en juego también tuvieron en los últimos meses la incursión de un nuevo jugador, cuando Colonia Express –competencia de Buquebus en Colonia– solicitó los permisos al gobierno de Orsi para operar un servicio desde el puerto de Montevideo. El pedido –que requiere también inspecciones técnicas por parte de la Prefectura– continúa a estudio de la administración.

Fuentes del gobierno indicaron a El Observador que a fines de diciembre dieron vista del expediente tanto a Colonia Express como a Buquebus para que presenten información.

