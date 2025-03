Juan Carlos López Mena recorrió las calles de Buenos Aires en un Tesla Cybetruck con matrícula de Uruguay

Embed - Facu Exotics on Instagram: ", ! . En el día de ayer insolitamente se dejó ver por primera vez la primer Tesla Cybertruck en pisar suelo argentino. Traída de visita desde el país vecino, Uruguay, por el reconocido presidente de Buquebus Juan Carlos Lopez Mena. Es increíble que a pesar de su tan peculiar y cuestionable diseño, genera mucho entusiasmo y agrado en la gente a tal punto de quedarse durante bastante tiempo haciéndole fotos y apreciandola, algo que hace mucho tiempo no presenciaba en un vehículo. Personalmente supongo que se debe al hype y viralizacion que genero en las redes sociales desde su lanzamiento. Una camioneta recubierta totalmente de láminas de acero inoxidable, esta en especifico es la versión mas potente y avanzada de la Cybertruck denominada Cyberbeast, con un conjunto de 3 motores eléctricos capaces de generar 845 CV, tracción total y dirección en sus 4 ruedas. Personalmente poder ver al detalle este vehículo me saco una sonrisa y a pesar de su diseño excesivamente mininalista y cuadrado me agrado bastante, entendiendo que esto es el futuro que se viene. A la Argentina ya llego una de manera oficial, pero hasta donde se aun no fue liberada del puerto. Vos ¿que opinas de esta camioneta?. Te leo en comentarios . Tesla Cybertruck "Cyberbeast" . . . . . . . . . . . . . . #tesla #cybertruck #teslacybertruck #cyberbeast #cybertruckcyberbeast #cybertrucklife #teslalife #teslagram #teslaargentina #teslamodels #teslafan #teslacar #electriccar #exoticcars #supercars #sportcars #carsofinstagram #carstagram #carsofinstagram #carphotography #carporn #caroftheday #cars247 #carsdaily #likeforlikes #instalike #instacars #carspotting #argentina #puertomadero"

