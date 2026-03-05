"Tuvimos infinita paciencia": Bordaberry anunció interpelación al ministro del Interior y acusó al gobierno de "improvisar" en seguridad

El senador colorado Pedro Bordaberry oficializó su intención de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro , por la situación de la seguridad en el país, pese a que las últimas cifras presentadas por la cartera arrojaron una baja en la mayoría de los delitos.

" Tuvimos una infinita paciencia con esa improvisación ", cuestionó el líder de Vamos Uruguay en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de los colorados Robert Silva y Tabaré Viera, así como los blancos Carlos Camy y Javier García.

A fines de enero, el Ministerio del Interior presentó las cifras de delitos y denuncias correspondientes a 2025 en relación a los años anteriores. De esos datos, surge que de los 15 indicadores analizados, crecieron respecto al año anterior los delitos de violencia doméstica y el abigeato.

La cantidad de homicidios, en tanto, mantuvo una "tendencia de relativa estabilidad ", al decir del gerente de Estadística del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, ya que hubo un descenso de 3,4% respecto a 2024 . En cifras absolutas, esto implicó 13 homicidios menos: 369 en 2025 frente a 382 en 2024, según detalló.

Para Bordaberry, sin embargo, la situación implica que "la inseguridad está ya a niveles que no se aguantan más".

"Nosotros vemos en el ministerio del Interior un inmovilismo, una falta de sentido de la urgencia muy importante", sostuvo Bordaberry.

El colorado apuntó a una serie de aspectos que grafican ese "inmovilismo": la ausencia del Plan Nacional de Seguridad Pública, las demoras para concretar la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y porque "no se está cumpliendo con los anuncios que se hicieron de dos mil policías más".

"Asumieron el gobierno hace un año sin un plan. Nunca había visto en este país, menos en un ministerio de la importancia del Ministerio del Interior que alguien asuma sin un plan. Y que el plan sea que va a construir un plan. O sea que es realmente impresionante", subrayó.

El País informó este jueves que el Ministerio del Interior tiene previsto presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública a fines de marzo.