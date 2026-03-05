Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / PARLAMENTO

"Tuvimos infinita paciencia": Bordaberry anunció interpelación al ministro del Interior y acusó al gobierno de "improvisar" en seguridad

La interpelación tiene el apoyo de los socios de la Coalición Republicana, quienes han criticado a la gestión llevada adelante por el ministro Carlos Negro

5 de marzo 2026 - 19:32hs
Pedro Bordaberry. Archivo

Pedro Bordaberry. Archivo

Foto: Leonardo Carreño

El senador colorado Pedro Bordaberry oficializó su intención de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, por la situación de la seguridad en el país, pese a que las últimas cifras presentadas por la cartera arrojaron una baja en la mayoría de los delitos.

"Tuvimos una infinita paciencia con esa improvisación", cuestionó el líder de Vamos Uruguay en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de los colorados Robert Silva y Tabaré Viera, así como los blancos Carlos Camy y Javier García.

Más noticias
gobierno fijo precios para visitar faros en uruguay: recuadado sera para gastos de funcionamiento e iluminacion
FARO A LA VISTA

Gobierno fijó precios para visitar faros en Uruguay: recuadado será para gastos de funcionamiento e iluminación

Asamblea de Adeom este jueves 5 de marzo en el Club Cordón
ADEOM

Asamblea de Adeom volvió a rechazar el preacuerdo de convenio colectivo con la IM y solicitó reunión urgente con el MTSS

La cantidad de homicidios, en tanto, mantuvo una "tendencia de relativa estabilidad", al decir del gerente de Estadística del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, ya que hubo un descenso de 3,4% respecto a 2024. En cifras absolutas, esto implicó 13 homicidios menos: 369 en 2025 frente a 382 en 2024, según detalló.

Para Bordaberry, sin embargo, la situación implica que "la inseguridad está ya a niveles que no se aguantan más".

"Nosotros vemos en el ministerio del Interior un inmovilismo, una falta de sentido de la urgencia muy importante", sostuvo Bordaberry.

El colorado apuntó a una serie de aspectos que grafican ese "inmovilismo": la ausencia del Plan Nacional de Seguridad Pública, las demoras para concretar la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y porque "no se está cumpliendo con los anuncios que se hicieron de dos mil policías más".

"Asumieron el gobierno hace un año sin un plan. Nunca había visto en este país, menos en un ministerio de la importancia del Ministerio del Interior que alguien asuma sin un plan. Y que el plan sea que va a construir un plan. O sea que es realmente impresionante", subrayó.

El País informó este jueves que el Ministerio del Interior tiene previsto presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública a fines de marzo.

Temas:

Pedro Bordaberry Coalición republicana seguridad Carlos Negro

Seguí leyendo

Las más leídas

Rosana Delgado, mamá de Itzaé
Entrevista

Rosana, la madre a la que INAU le quitó a su hija adoptiva: "No podés enmendar un error institucional haciendo que lo pague la niña"

Orsi en una conferencia de prensa. Archivo
AGUA POTABLE

"Peligroso y grave fracaso": coalición pidió a Orsi en una carta revisar decisión de construir represa de Casupá

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo EN VIVO

De Cardona a la cumbre de la moda en Europa: la historia de la diseñadora uruguaya que llegó a la Fashion Week de París

De Cardona a la cumbre de la moda en Europa: la historia de la diseñadora uruguaya que llegó a la Fashion Week de París

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos