Pedro Bordaberry planteó a socios de la coalición interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro

El senador Pedro Bordaberry. Archivo Foto: Inés Guimaraens

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry planteó a los socios de la coalición la necesidad de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro.

Según informó Telemundo, la moción para interpelar a Negro ya tiene el visto bueno del Partido Nacional, el otro partido de la oposición con representación en el Senado.

Informa @msequeira86 pic.twitter.com/eWySRkTStY — Telemundo (@TelemundoUY) March 4, 2026 En los últimos días la oposición recrudeció sus críticas respecto a la gestión de la seguridad pública y reclamó conocer el Plan Nacional de Seguridad, que el gobierno de Orsi prometió presentar en marzo, pero cuyo contenido aún no fue dado a conocer.

Bordaberry, además, ha planteado discrepancias con el hecho de que las cifras de delitos se lleven en el Ministerio del Interior y propuso crear un observatorio bajo la órbita del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De hecho, el líder de Vamos Uruguay presentó un proyecto de ley en ese sentido que prevé la creación de una "Dirección de Estadística y Criminología Aplicada", que funcionaría dentro del INE.