El expresidente Luis Lacalle Pou dijo presente en la definición de la Copa Río de la Plata de surf en Montoya

Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026 Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026 Karim Sierralta, Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, asistió este sábado a la Copa Río de la Plata de surf que se disputa en Montoya y que este año forma parte del circuito continental ALAS.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Aficionado al deporte de las olas que suele practicar, el exmandatario estuvo en la arena viendo a los surfistas y acompañando a Lucas Madrid, organizador del torneo y también uno de los competidores, y al presidente del Tour ALAS Karim Sierralta.

Karim Sierralta, Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026 Karim Sierralta, Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026 Lacalle Pou ya había presenciado la Copa Río de la Plata durante su etapa de presidente y ahora lo hizo en sus días de veraneo, con un look playero de lentes de sol, musculosa, bermudas y chancletas.

Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026 Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026 El torneo que comenzó el pasado miércoles tenía este sábado su definición, con los mejores competidores disputando las finales y con las correspondientes premiaciones.