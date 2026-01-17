Dólar
SURF

El expresidente Luis Lacalle Pou dijo presente en la definición de la Copa Río de la Plata de surf en Montoya

Lacalle Pou ya había presenciado la Copa Río de la Plata durante su etapa de presidente y ahora lo hizo en sus días de veraneo

17 de enero 2026 - 16:39hs
Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026

Karim Sierralta, Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, asistió este sábado a la Copa Río de la Plata de surf que se disputa en Montoya y que este año forma parte del circuito continental ALAS.

Aficionado al deporte de las olas que suele practicar, el exmandatario estuvo en la arena viendo a los surfistas y acompañando a Lucas Madrid, organizador del torneo y también uno de los competidores, y al presidente del Tour ALAS Karim Sierralta.

Karim Sierralta, Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026
Lacalle Pou ya había presenciado la Copa Río de la Plata durante su etapa de presidente y ahora lo hizo en sus días de veraneo, con un look playero de lentes de sol, musculosa, bermudas y chancletas.

Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026
El torneo que comenzó el pasado miércoles tenía este sábado su definición, con los mejores competidores disputando las finales y con las correspondientes premiaciones.

Lanzamiento de la Copa Río de la Plata 2026 de surf 
SURF

Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026
SURF

Luis Lacalle Pou surf surf uruguayo Copa Río de la Plata

