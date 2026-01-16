Dólar
El Observador / Polideportivo / SURF

Copa Río de la Plata de surf: mirá los principales resultados del jueves y cómo quedaron los octavos de open masculina y los cuartos en el resto de las categorías

La segunda jornada de la Copa Río de la Plata de surf se disputó este jueves en un día de lluvia intermitente y tormenta eléctrica

16 de enero 2026 - 7:52hs
Marcela Machado de Uruguay, autora del mejor puntaje de la jornada en la open femenino.

Marcela Machado de Uruguay, autora del mejor puntaje de la jornada en la open femenino. 

Foto: Tomás Machado
La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie

La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie

Foto: Tomás Machado
La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie

La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie

Foto: Tomás Machado
La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie

La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie

Foto: Tomás Machado
Marcela Machado de Uruguay, autora del mejor puntaje de la jornada en la open femenino.&nbsp;

Marcela Machado de Uruguay, autora del mejor puntaje de la jornada en la open femenino. 

Foto: Tomás Machado

En una jornada de mucha acción en Montoya, desafiada por la lluvia intermitente y una tormenta eléctrica, fue al agua la segunda jornada 2 de la Copa Toyota Río de la Plata presentada por Vans y Monster que definió a los integrantes de los octavos de final de la open masculina y los cuartofinalistas en el resto de las categorías, open femenina y sub 18.

Varios surfistas uruguayos lograron el pasaje en la jornada del evento internacional que forma parte del ALAS Global Tour, siendo Francisco Elías el único que logró ganar en una serie de la Open Hombres con una última ola de 6 puntos que fue de las mejores del día.

La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie
La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie

La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie

La mejor actuación de la ronda 1 masculina fue del brasileño Nathan Hereda que, a base de buenos aéreos, sumó 12,57 puntos.

Así quedaron los octavos de final en los que se encontrarán los mejores preclasificados del evento con los que avanzaron este jueves:

Lanzamiento de la Copa Río de la Plata 2026 de surf 
SURF

La Copa Río de la Plata de surf comenzó en Montoya tras su lanzamiento oficial; mirá los detalles del torneo que forma parta del ALAS Global Tour

Inés Beisso en la Copa Río de la Plata 2026
SURF

Excelente comienzo de Uruguay en la Copa Río de la Plata de surf con triunfos de Julián Schweizer e Inés Beisso en longboard; mirá los resultados

Serie 1: Juan García Mata (ARG) vs Adrián de Osma (PER) vs Nacho Gundensen (ARG) vs Santiago González (URU)

Serie 2: Agustín Zanotta (URU) vs Luisma Iturria (URU) vs Florian Olivieri (URU) vs Caetano Vargas (BRA)

Serie 3: Tomás Goransky (ARG) vs Tomás Casafont (URU) vs Luan Wood (BRA) vs Tyron Gonzále (ARG)

Serie 4: Martín Ottado (URU) vs Lucas Madrid (URU) vs Lucas Raineri (URU) vs Natah Hereda (BRA)

Serie 5: Lucas Pérez del Solar (PER) vs Sebastián Olarte (URU) vs Ignacio Ruggiero (ARG) vs Juan Pablo Fernández (URU)

Serie 6: Maxi Sáenz (ECU) vs Santiago Medeiro (URU) vs Facundo Ruggiero (ARG) vs Roberto Araki (CHI)

Serie 7: Alex Suárez (ECU) vs Joaquín Muñoz Larreta (ARG) vs Francisco Elías (URU) vs Matías Nóbrega (URU)

Serie 8: Francisco Cosoleto (ARG) vs Bastian Arévalo (PER) vs Yuri Schoneau (BRA) Yrvin Ravi Santos (BRA)

OPEN DAMAS

En damas open la uruguaya Marcela Machado fue la mejor de la ronda 1, marcó 9 puntos de sumatoria para vencer a la neerlandesa Tiara Van der Huls y a la argentina Perla Rojas. También logró avanzar Delfina Morosini que también se metió en cuartos de final.

Marcela Machado de Uruguay, autora del mejor puntaje de la jornada en la open femenino.
Marcela Machado de Uruguay, autora del mejor puntaje de la jornada en la open femenino.

Marcela Machado de Uruguay, autora del mejor puntaje de la jornada en la open femenino.

Así quedaron los cuartos:

Serie 1: Brianna Barthelmess (PER) vs Tiziana Billy (GUA) vs Marcela Machado (URU) vs Delfina Morosini (URU)

Serie 2: Dominic Barona (ECU) vs Maya Larripa (MEX) vs Tiara Van der Huls (NED) vs Catalina Mercere (ARG)

Serie 3: Génesis Borja (ECU) vs Urpi Torres (PER) vs Victoria Muñoz Larreta (ARG) vs Katya Wirsch (ARG)

Serie 4: Aissa Chuman (PER) vs Leia Philips (CHI) vs Vera Jarisz (ARG) vs Havanna Cabrero (PUR)

La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie
La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie

La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie

SUB 18

En tanto, en la Sub 18 se destacó el uruguayo Florian Olivieri que marcó 8 puntos para ser el mejor de la ronda en su categoría. Cuatro uruguayos se metieron en cuartos que quedaron así:

Serie 1: Bastián Arévalo (PER) vs Kai Daleo (ARG) vs Florian Olvieri (URU)

Serie 2: Tomás Casafont (URU) vs Nathan Hereda (BRA) vs Baltasar Eiris (URU)

Serie 3: Juan García Mata (ARG) vs Roberto Camblor (URU) vs Lucas Rainieri (URU)

Serie 4: Adrián de Osma (PER) vs Facundo Ruggiero (ARG) vs Felipe Bado (URU)

Finalmente, la sub 18 damas surfeó dos series para definir cuartos. Las uruguayas Jacinta Silvariño, Aitana Rodríguez y Jazmin Silva siguieron adelante y se metieron en cuartos, que quedaron así:

OPEN HOMBRES

RONDA 1

Serie 1: 1º Nacho Gundensen (ARG) 10,7 pts, 2º Florian Olivieri (URU) 5,87 pts 3º Juanma Aroztegui (URU) 5,54

Serie 2: 1º: Caetano Vargas (BRA) 9,63, 2º: Santiago González (URU) 8,07 pts, 3º Christian Ingrey (URU) opts

Serie 3: 1º: Luan Wood (BRA) 10,5 pts, 2º: Lucas Rainieri (URU) 5,7 pts, 3º Yamandú Morales (URU) 3,84

Serie 4: 1º Natha Hereda (BRA) 12,57 pts, 2º Tyron González (ARG) 7,27 pts, 3º Gero Robotti (URU) 2,5 pts

Serie 5: 1º: Ignacio Ruggiero (ARG) 8,76 pts, 2º Facundo Ruggiero (ARG) 6,86 pts, 3º Gino Pérez (PER) 5,6 pts

Serie 6: 1º: Roberto Araki (CHI) 10,3 pts, 2º Juan Pablo Fernández (URU) 5,8 pts, 3º: Baltasar Eiris (URU) 4,84

Serie 7: 1º: Francsco Elías (URU) 9,5 pts, 2º Yuri Schoenau (BRA) 8,53, 3º Roberto Camblor (URU), 7,94 pts

Serie 8: 1º: Yrvin Santos (BRA) 0 pts, 2º Matías Nóbrega (URU) 0 pts

RONDA 2

Serie 1: Juan García Mata (ARG) vs Adrián de Osma (PER) vs Nacho Gundensen (ARG) vs Santiago González (URU)

Serie 2: Agustín Zanotta (URU) vs Luisma Iturria (URU) vs Florian Olivieri (URU) vs Caetano Vargas (BRA)

Serie 3: Tomás Goransky (ARG) vs Tomás Casafont (URU) vs Luan Wood (BRA) vs Tyron Gonzále (ARG)

Serie 4: Martín Ottado (URU) vs Lucas Madrid (URU) vs Lucas Raineri (URU) vs Natah Hereda (BRA)

Serie 5: Lucas Pérez del Solar (PER) vs Sebastián Olarte (URU) vs Ignacio Ruggiero (ARG) vs Juan Pablo Fernández (URU)

Serie 6: Maxi Sáenz (ECU) vs Santiago Medeiro (URU) vs Facundo Ruggiero (URU) vs Roberto Araki (CHI)

Serie 7: Alex Suárez (ECU) vs Joaquín Muñoz Larreta (ARG) vs Francisco Elías (URU) vs Matías Nóbrega (URU)

Serie 8: Francisco Cosoleto (ARG) vs Bastian Arévalo (PER) vs Yuri Schoneau (BRA) Yrvin Ravi Santos (BRA)

OPEN DAMAS

RONDA 1

Serie 1: 1ª: Marcela Machado (URU) 9 pts, 2ª: Tiara Van der Huls (NED) 8,43 pts, 3ª Perla Rojas (ARG) 4,73

Serie 2: 1ª: Catalina Mercere (ARG) 8,73 pts, 2ª: Delfina Morosini (URU) 4,5 pts, 3ª Kellyani Flores (VEN) 4,43 pts

Serie 3: 1ª Victoria Muñoz Larreta (ARG) 8,7 pts, 2ª: Vera Jarisz (ARG) 7,1 pts, 3ª Olivia Roel (URU) 3pts, 4ª: Celia Barboza (URU) 2,7 pts

Serie 4: 1ª Havanna Cabrero (PUR) 3,7 pts, 2ª Katya Wirsch (ARG) 3 pts, 3ª Clara Faivre (CHI) 1,23

La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie
La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie

La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie

RONDA 2

Serie 1: Brianna Barthelmess (PER) vs Tiziana Billy (GUA) vs Marcela Machado (URU) vs Delfina Morosini (URU)

Serie 2: Dominic Barona (ECU) vs Maya Larripa (MEX) vs Tiara Van der Huls (NED) vs Catalina Mercere (ARG)

Serie 3: Génesis Borja (ECU) vs Urpi Torres (PER) vs Victoria Muñoz Larreta (ARG) vs Katya Wirsch (ARG)

Serie 4: Aissa Chuman (PER) vs Leia Philips (CHI) vs Vera Jarisz (ARG) vs Havanna Cabrero (PUR)

SUB 18 MASCULINO

RONDA 1

Serie 1: 1º: Florian Olivieri (URU) 8 pts, 2º Baltasar Eiris (URU) 4,44 pts

Serie 2: 1º: Lucas Rainieri (URU) 6,63, 2º Felipe Bado (URU) 4,2 pts, 3º Franco Pienica (URU) 1,7

RONDA 2

Serie 1: Bastián Arévalo (PER) vs Kai Daleo (ARG) vs Florian Olvieri (URU)

Serie 2: Tomás Casafont (URU) vs Nathan Hereda (BRA) vs Baltasar Eiris (URU)

Serie 3: Juan García Mata (ARG) vs Roberto Camblor (URU) vs Lucas Rainieri (URU)

Serie 4: Adrián de Osma (PER) vs Facundo Ruggiero (ARG) vs Felipe Bado (URU)

SUB 18 FEMENINO

RONDA 1

Serie 1: 1ª Katya Wirsch (ARG) 7,17 pts 2ª Jacinta Silvariño (URU) 7 pts 3ª Sofía Lauro (URU) 2,43, 4ª Ema de Castro (URU) 2,37 pts

Serie 1: 1ª Aitana Rodríguez (URU) 2,9 2ª Jazmín Silva (URU) 2,86 pts 3ª Angie Oliva (ARG) 2,07

RONDA 2

Serie 1: Urpi Torres (PER) vs Victoria Muñoz Larreta (ARG) vs Katya Wirsch (ARG)

Serie 2: Aissa Chuman (PER) vs Florence Romei Bown (URU) vs Jacinta Silvariño (URU)

Serie 3: Brianna Barthelmess vs Lua Daleo (ARG) vs Aitana Rodríguez (URU)

Serie 4: Clara Faivre (CHI) vs Kellyani Flores (VEN) vs Jazmin Silva (URU)

