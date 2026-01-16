Copa Río de la Plata de surf: mirá los principales resultados del jueves y cómo quedaron los octavos de open masculina y los cuartos en el resto de las categorías
La segunda jornada de la Copa Río de la Plata de surf se disputó este jueves en un día de lluvia intermitente y tormenta eléctrica
16 de enero 2026 - 7:52hs
Marcela Machado de Uruguay, autora del mejor puntaje de la jornada en la open femenino.
Foto: Tomás Machado
La uruguaya Delfina Morosini que pasó su serie
Foto: Tomás Machado
En una jornada de mucha acción en Montoya, desafiada por la lluvia intermitente y una tormenta eléctrica, fue al agua la segunda jornada 2 de la Copa Toyota Río de la Plata presentada por Vans y Monster que definió a los integrantes de los octavos de final de la open masculina y los cuartofinalistas en el resto de las categorías, open femenina y sub 18.
Varios surfistas uruguayos lograron el pasaje en la jornada del evento internacional que forma parte del ALAS Global Tour, siendo Francisco Elías el único que logró ganar en una serie de la Open Hombres con una última ola de 6 puntos que fue de las mejores del día.
La mejor actuación de la ronda 1 masculina fue del brasileño Nathan Hereda que, a base de buenos aéreos, sumó 12,57 puntos.
Así quedaron los octavos de final en los que se encontrarán los mejores preclasificados del evento con los que avanzaron este jueves:
Serie 1: Juan García Mata (ARG) vs Adrián de Osma (PER) vs Nacho Gundensen (ARG) vs Santiago González (URU)
Serie 2: Agustín Zanotta (URU) vs Luisma Iturria (URU) vs Florian Olivieri (URU) vs Caetano Vargas (BRA)
Serie 3: Tomás Goransky (ARG) vs Tomás Casafont (URU) vs Luan Wood (BRA) vs Tyron Gonzále (ARG)
Serie 4: Martín Ottado (URU) vs Lucas Madrid (URU) vs Lucas Raineri (URU) vs Natah Hereda (BRA)
Serie 5: Lucas Pérez del Solar (PER) vs Sebastián Olarte (URU) vs Ignacio Ruggiero (ARG) vs Juan Pablo Fernández (URU)
Serie 6: Maxi Sáenz (ECU) vs Santiago Medeiro (URU) vs Facundo Ruggiero (ARG) vs Roberto Araki (CHI)
Serie 7: Alex Suárez (ECU) vs Joaquín Muñoz Larreta (ARG) vs Francisco Elías (URU) vs Matías Nóbrega (URU)
Serie 8: Francisco Cosoleto (ARG) vs Bastian Arévalo (PER) vs Yuri Schoneau (BRA) Yrvin Ravi Santos (BRA)
OPEN DAMAS
En damas open la uruguaya Marcela Machado fue la mejor de la ronda 1, marcó 9 puntos de sumatoria para vencer a la neerlandesa Tiara Van der Huls y a la argentina Perla Rojas. También logró avanzar Delfina Morosini que también se metió en cuartos de final.
Así quedaron los cuartos:
Serie 1: Brianna Barthelmess (PER) vs Tiziana Billy (GUA) vs Marcela Machado (URU) vs Delfina Morosini (URU)
Serie 2: Dominic Barona (ECU) vs Maya Larripa (MEX) vs Tiara Van der Huls (NED) vs Catalina Mercere (ARG)
Serie 3: Génesis Borja (ECU) vs Urpi Torres (PER) vs Victoria Muñoz Larreta (ARG) vs Katya Wirsch (ARG)
Serie 4: Aissa Chuman (PER) vs Leia Philips (CHI) vs Vera Jarisz (ARG) vs Havanna Cabrero (PUR)
SUB 18
En tanto, en la Sub 18 se destacó el uruguayo Florian Olivieri que marcó 8 puntos para ser el mejor de la ronda en su categoría. Cuatro uruguayos se metieron en cuartos que quedaron así:
Serie 1: Bastián Arévalo (PER) vs Kai Daleo (ARG) vs Florian Olvieri (URU)
Serie 2: Tomás Casafont (URU) vs Nathan Hereda (BRA) vs Baltasar Eiris (URU)
Serie 3: Juan García Mata (ARG) vs Roberto Camblor (URU) vs Lucas Rainieri (URU)
Serie 4: Adrián de Osma (PER) vs Facundo Ruggiero (ARG) vs Felipe Bado (URU)
Finalmente, la sub 18 damas surfeó dos series para definir cuartos. Las uruguayas Jacinta Silvariño, Aitana Rodríguez y Jazmin Silva siguieron adelante y se metieron en cuartos, que quedaron así: