La Copa Río de la Plata de surf comenzó en Montoya tras su lanzamiento oficial; mirá los detalles del torneo que forma parta del ALAS Global Tour

La Copa Río de la Plata de surf fue oficialmente inaugurada este martes en Montoya , con su lanzamiento con autoridades municipales, federativas y deportistas, y este miércoles a las 07:00 se puso en marcha con los primeros surfistas yendo al agua.

En el parador Moby Dick de Montoya, sede del evento entre este 14 y 18 de enero, se realizó la presentación del torneo con la presencia del intendente de Maldonado Miguel Ángel Abella, el presidente de ALAS Global Tour, Karín Sierralta, el organizador del evento, ex campeón latino y competidor, Lucas Madrid , la múltiple campeona del tour ALAS y vicecampeona del mundo, Dominic Barona de Ecuador, y Francisco Pérez del Castillo, director técnico de la Unión de Surf del Uruguay (USU), quienes dieron por inaugurada la Copa Toyota Río de la Plata presentada por Monster y Vans.

Abella fue el primero en hacer uso de la palabra y dijo: “Hay que agradecerle de mucho de esto a Lucas Madrid que se me apareció por el escritorio hace más de dos meses contando que tenía la posibilidad de traer esto. Yo le dije que le dé para adelante con todo y hoy estamos viendo este evento de vuelta en nuestro país”.

“El apoyo grande de nuestra parte que va a estar siempre para la gente de Maldonado y para nuestros deportistas”, cerró el intendente, quien le dio la bienvenida a los atletas internacionales.

Por su parte, y muy emocionado, Lucas Madrid destacó en cómo el evento ALAS realizado hace 14 años en Uruguay, el primer y único ALAS de la historia hasta este 2026, fue clave para su carrera porque lo impulsó dedicarse y vivir como profesional de surf.

“Para el surf uruguayo este evento es muy importante (…) Estamos teniendo mucho apoyo, creo que es algo para remarcar, después de 14 años volvemos a tener un evento muy importante para Uruguay y para el surf”, contó Madrid, quien reafirmó la idea de que espera que este torneo sea una semilla para futuros campeones uruguayos a nivel internacional.

"Lo mejor del surfing latinoamericano va a estar en casa en estos días, así que espero que podamos disfrutarlo todos", agregó.

“Lo mejor del surfing latinoamericano va a estar en casa en estos días, así que espero que podamos disfrutarlo todos”, agregó.

Finalmente, Sierralta también se refirió a la vida del deportista y la emoción de ver a Uruguay y el efecto del ALAS tras todos estos años: “Escucharlo a Lucas recordar cómo empezamos aquí hace 14 y años y como volvimos ahora; es para mí muy emocionante haberlos visto a Lucas, a Mimi y a Luisma luchar por sus sueños y lograrlos, es un enorme orgullo”.

En tanto, la muy consagrada Barona remarcó la alegría de comenzar un circuito con una etapa fuerte con cuatro estrellas de seis, que es el máximo, e hizo hincapié de que todos están contentos por lo lindo que es Uruguay.

Así comienza la Copa Río de la Plata

Así comienza la Copa Río de la Plata

A su turno, el director técnico de USU, Pérez del Castillo explicó que el evento comenzaba este viernes con la categoría Longboard, que se realizará íntegra en esta jornada, y con la etapa 2 del Circuito Nacional de la USU.

Luego, los días 15, 16 y 17 serán todos días de competencia 100% ALAS, con el domingo como resorte.

El evento tendrá transmisión en vivo los dos días finales.