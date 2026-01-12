El uruguayo Santiago Medeiro y la top 50 mundial neerlandesa Tiara Van der Huls ganaron la primera fecha del Circuito Nacional de surf

El Circuito Nacional de la Unión de Surf del Uruguay (USU) se puso en marcha el pasado viernes con su primera fecha en la playa La Posta del Cangrejo, de Maldonado, donde ganó el puntaesteño Santiago Medeiro y la neerlandesa Tiara Van der Huls .

Ambos fueron los campeones de la copa Medialunas Calentitas presentada por La Isla, en caballeros y damas, respectivamente.

Medeiro se impuso en su categoría superando en el podio a Martín Ottado, Santiago González y Sebastián "Patán" Olarte.

Mientras que la rama femenina tuvo el destaque de Tiara Van der Huls, surfista que compite para Países Bajos, vive en Curaçao y es hija de padres argentinos.

La surfista que está en el top 50 mundial está de vacaciones junto a su familia en Uruguay, se inscribió al evento y lo ganó. Ahora se prepara para competir en la Copa Río de la Plata que se correrá el próximo fin de semana y que será parte del Circuito ALAS.

El podio femenino lo completaron Celia Barboza, Marcela Machado y Jacinta Silvariño.

Segunda fecha en Montoya y con Circuito ALAS

La segunda fecha del Circuito Nacional de la USU continuará con la Copa Río de la Plata que se realizará entre el 14 y el 18 de enero en Montoya.

Como informó Referí, será parte del Circuito ALAS Latinoamericano, que vuelve a Uruguay tras 13 años y para el que ya hay más de 70 inscriptos de 12 países en su primera fecha.