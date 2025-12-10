La gran noticia de la Copa Río de la Plata de surf de Punta del Este: deja el clásico Uruguay vs Argentina para abrir el circuito continental ALAS con 150 deportistas de 15 países

Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata de Surf

Lucas Madrid y Luis Lacalle Pou en la Copa Río de la Plata de Surf

Camaradería uruguayo-argentina en la Copa Río de la Plata de surf

Festejo argentino en la Copa Río de la Plata de surf

Punta del Este será sede de uno de los principales eventos deportivos del verano con una nueva edición de la Copa Río de la Plata de surf , el destacado certamen que se ha realizado en las últimas dos temporadas, pero que en 2026 dará un salto internacional al formar parte del circuito continental ALAS , que vuelve a Uruguay tras 13 años.

La Copa Río de la Plata que llevaba dos años presentando el atractivo clásico entre los mejores surfistas de Argentina y Uruguay pasa ahora a ser un evento continental panamericano convirtiéndose en el primer paso clasificatorio a la tercera aparición del surfing en los Juegos Deportivos Panamericanos Lima 2027.

Uruguay será sede de la etapa inaugural del circuito internacional ALAS Global Tour 2026 entre el 14 y el 18 de enero .

De esa forma, la Copa Toyota Río de la Plata presentada por Monster y Vans, que se realiza en Montoya , al ser torneo continental clasificatorio para Lima 2027, se espera que cuente con más de 150 surfers de 15 países .

El evento marcará el regreso de una etapa del prestigioso tour luego de 13 años. Fue precisamente en 2012 la última vez que tocó aguas uruguayas y fue justamente ese año la primera de dos veces que lo ganó un uruguayo: Luisma Iturria en 2012 y Lucas Madrid en 2019.

El propio Madrid, que en esta ocasión cumplirá el doble rol de competir y organizar el torneo, reflexionó sobre lo que se viene: “Poder tener un evento de esta magnitud para el deporte, para las nuevas generaciones, es plantar una semilla. A mí este desafío me traslada mucho a aquel ALAS de 2012, y es mi mayor propósito y manera de devolverle al surf uruguayo todo lo que me ha dado pues pude crecer y vivir de este deporte”

“Es volver a ese Lucas del 2012, cuando se hizo el último ALAS en Uruguay y yo iniciaba mi desafío y sueño como surfista profesional. Ese año me la jugué por mi sueño e iba a probar mi suerte de ver si me daba el nivel y si no al año siguiente tenía que volver a estudiar. Ese era el arreglo con mis padres y fue el inicio de una carrera hermosa, y empezó acá, en Montoya, la misma playa, en 2012”, agregó.

Y concluyó: “Este evento es para trasladarle a todos los chicos esa oportunidad que tuve yo y obviamente también a todos los que ya están involucrados y que se están dedicando a esto, de poder empezar en casa y medirse contra los mejores de América”.

En tanto, Karín Sierralta, presidente de ALAS Global Tour declaró: “Empezamos un año importante para el tour que este 2026 cumple 25 años, y qué mejor que comenzarlo con el pie derecho regresando a Punta del Este después de más 13 años. Volver a ver a los amigos de siempre y disfrutar de un lugar espectacular, sobre todo en verano. Y, que nuestros chicos conozcan playas nuevas es una motivación”.

“Estoy agradecido con el Chifle por empujar el proyecto y con Lucas, nuestro campeón, por llevar a casa su alma mater ALAS”, agregó.

El evento reunirá a los mejores del continente en las categorías Open, Sub 18 y Longboard.