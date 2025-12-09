Derechos de TV del fútbol uruguayo en su etapa final: AUF le comunicó a Tenfield las ofertas finales y la empresa podrá igualar cuatro licitaciones

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la empresa Tenfield , que tiene contrato hasta el 31 de diciembre por los derechos de TV del fútbol uruguayo, se reunieron este lunes e ingresaron en la última fase de la licitación que la AUF abrió en setiembre.

Este lunes la AUF presentó formalmente a Tenfield las mejores ofertas que recibió por los ocho llamados abiertos que realizó en seis sublotes del bloque de los derechos comerciales, un llamado por el bloque de producción comercial y otro de producción audiovisual, para el período enero 2026 hasta diciembre 2029.

El pasado jueves, desde Washington DC, previo al sorteo del Mundial, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso informó en una conferencia de prensa el final de la penúltima etapa, la de preadjudicación a aquellas empresas que presentaron las mejores ofertas y una recaudación bruta de US$ 270 millones .

Se genera una instancia más debido a que la empresa Tenfield tiene derecho a igualar la mejor oferta en todos los bloques o sublotes en los que se presentó, en caso de no haber presentado la mayor propuesta comercial.

Tenfield se quedó con dos de los ocho productos que lanzó la AUF para los próximos cuatro años:

sublote de publicidad y merchandising , para el que ofertó US$ 8 millones

, para el que ofertó bloque de producción comercial (no se informó el valor por el que fue adjudicado)

Este lunes la AUF le confirmó a Tenfield que fue adjudicado en esos dos llamados y que podrá igualar en estos otros cuatro:

sublote 2, streaming: la mejor oferta fue la de TeamClick-Antel por US$ 17,5 millones

sublote 3, transmisiones al exterior: TeamClick-Antel por US$ 3,1 millones

sublote 4, mercado de apuestas: Mediapro por US$ 3 millones .

. Bloque producción audiovisual: La Corte de Argentina presentó el precio más bajo, que no fue comunicado.

Tenfield no podrá participar en dos licitaciones:

1) La licitación por el cable y TV abierta porque no se presentó y, además, porque tampoco hubo empresa que ofreciera por la opción conjunta de los sublotes 1 a 5.

El cable se lo adjudicó el consorcio Torneos-Directv que superó la oferta de Telecom-GMC-Conosur. La empresa argentina hizo un ofrecimiento comercial por el cable de US$ 31,8 millones,

La base en el cable era de US$ 26,5 millones.

2) Tampoco en el sublote 6 de los derechos comerciales para las otras competencias de la AUF (fútbol amateur que incluye Copa AUF Uruguay, femenino, playa y sala) se lo adjudicó el consorcio de Telecom/GMC/Conosur por US$ 2,2 millones.

Tenfield estudia igualar las cuatro ofertas

Según pudo conocer Referí, Tenfield estudia los pasos a dar pero es aspiración igualar los tres sublotes y el bloque de producción audiovisual.

Si eso se confirma, la empresa estará igualando US$ 17,5 millones del streaming, US$ 3,1 millones de las transmisiones del exterior y US$ 3 millones del mercado de apuestas. Además ganó la licitación de publicidad y merchandising por US$ 8 millones.

Además, igualará el menor precio, que no fue informado por la AUF, que La Corte presentó en producción audiovisual.

En este caso que se confirme, Tenfield pagará a la AUF por los derechos (sin el cable ni otras competencias amateurs de AUF, que quedan en manos de otras empresas) US$ 31,6 millones y deberá descontar la producción audiovisual y comercial.

En la última oferta que presentó en junio, Tenfield había presentado US$ 30 millones por todo y se mostraron dispuestos a mejorar a US$ 35 millones, aunque nunca oficializaron la propuesta.

Ahora la AUF se asegura una recaudación bruta de US$ 67 millones al año, que se desprenden de los US$ 31,8 de Torneos-Directv por el cable+TV abierta, US$ 2,2 de Telecom/GMC/Conosur de otros torneos y US$ 31,6 de los otros sublotes cuyo valor ya fue establecido y que quedarán en poder de Tenfield si finalmente iguala o de las empresas que realizaron las mejores ofertas.