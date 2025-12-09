Reapareció Sebastián Marset: afirmó que su exmujer es inocente y que no se entrega porque la Justicia paraguaya no le da garantías

El narcotraficante Sebastián Marset afirmó que su exmujer Gianina García Troche , quien se encuentra con prisión preventiva en Paraguay , es inocente y que él no se entrega porque la Justicia de este país no le da garantías .

Desde mayo de este año, García Troche está presa en Paraguay , donde fue imputada por lavado de activos .

"El proceso se está haciendo todo mal, teniendo una mujer procesada que no cometió ningún tipo de delito . Se han cumplido todos los plazos y los están extendiendo sin ninguna prueba", dijo Sebastián Marset sobre su expareja.

“Están haciendo sufrir a una mujer que es la madre de mis hijos y que, por haber sido pareja mía la tienen ahí, no se le está dando atención médica . Están pasando muchas cosas que quedan ahí tapaditas", agregó el narcotraficante este martes en diálogo con la radio paraguaya Mega 780 AM.

El martes pasado, García Troche fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cue al Hospital Militar Central de Asunción tras sufrir repetidas convulsiones. En las primeras evaluaciones médicas, se descartó la posibilidad de que las convulsiones fueran producto de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico.

Marset reclamó que, al menos, se le otorgue la prisión domiciliaria a su expareja para que pueda "pasar la Navidad con sus hijos".

El narco recordó que la Justicia pidió que se entregara. "¿Cómo me voy a entregar yo si con una persona que no tienen ni una prueba lleva más de un año y medio (presa)? Se pide aunque sea una domiciliaria y todo niegan", sentenció.

"Se basan en unas pruebas que no son suficientes y que no se pueden tomar como pruebas reales ni siquiera allá en Europa. Se basan en unas pruebas que les manda Francia, que en sí me tendría que juzgar Francia. Dicen que hay cosas de Bélgica, tendría que ser juzgado allá. Y no lo hacen, no tengo un pedido de captura de allá", añadió Marset.

El prófugo afirma que la Justicia de Paraguay no tiene pruebas contra él. "No tiene una propiedad a mi nombre, ni un kilo incautado, no tienen esos vehículos que decían tener, no tienen nada”, según sus declaraciones.

Además acusó al fiscal de la causa fiscal Deny Yoon Pak de corrupto. "¿Por qué el coreano este no agarran dinero mío? Porque esto es muy mediático, porque estos agarran plata de todos lados", concluyó.