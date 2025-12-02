"Sabemos que puede ser una estrategia" para fugarse: ministro paraguayo advirtió por internación de García Troche

El ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora, advirtió este martes que la internación de la pareja del narcotraficante Sebastián Marset, Gianina García Troche , fuera de la cárcel militar donde está recluida puede ser una "estrategia" para ser "rescatada".

"Nosotros como autoridades, como responsables de estas personas en privación de libertad, tampoco podemos evitar si necesitan atención de salud extramuros. Hay una linea muy fina entre vulnerar los derechos humanos y saber si es una estrategia o no ", dijo Nicora en entrevista con la radio ABC.

García Troche fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cue al Hospital Militar Central de Asunción tras sufrir repetidas convulsiones entre la tarde y noche del lunes. Por esta hora se encuentra internada en cuidados intensivos.

Consultado sobre la salud de García Troche, contó que la información está en manos de las Fuerzas Armadas. "Estoy viéndolo de afuera, acompañando, conversé con el ministro de Defensa. Son cuestiones muy delicadas, los detalles del informe médico no los manejo, pero sí sabemos a ciencia cierta que podría ser una estrategia, tenemos antecedente de fuga y rescate aquí en la Costanera en 2019" , indicó.

El jerarca hizo referencia al "rescate" del narcotraficante Jorge Samudio, alias Samura, ocurrido en la Costanera Norte de Asunción cuando salió de prisión para recibir atención médica. Además, en ese hecho fue asesinado un comisario llamado Félix Ferrari.

En contraposición, también mencionó un caso exitoso de internación de un capo narco fuera de la prisión. Este caso también está vinculado a Marset: se trata de Miguel Ángel Insfrán, conocido como "Tío Rico", el principal socio del narco uruguayo en Paraguay, que hace ocho meses requirió atención médica extramuros por una "anemia".

"Le pedí a la ministra de Salud una recertificación para ver si precisaba ser atendido y efectivamente estaba a punto de infartar por presión baja. Tuvimos que llevarlo, hubo transfusión de sangre y después de cuatro días volvió a prisión y respiramos hondo", narró el ministro.

Gianina García Troche es acusada de constituir la sociedad anónima "Grupo San Jorge", con el nombre fantasía "Total Cars" en mayo de 2021, como una empresa de venta de autos de lujo que funcionaba como fachada para lavar el dinero que Marset obtenía del narcotráfico.

La pareja del narco uruguayo era la presidenta y tenía el 75% de la participación de empresa, que fue constituida con un capital de 1.000 millones de guaraníes (125.553 dólares a precio de mayo de 2024).