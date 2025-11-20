Detuvieron en Argentina a Luis Fernández Albín, líder narco del Cerro y socio de Marset

El líder narco de la zona del Cerro y Cerro Norte , Luis Fernando Fernández Albín, fue detenido este jueves en Argentina, informó el ministro del Interior, Carlos Negro.

El narco será extraditado a Uruguay, donde es investigado por delitos vinculados al narcotráfico.

En la misma operación, llamada Nueva Era 2, fueron detenidas otras tres personas en Montevideo, indicaron desde la secretaría de Estado a El Observador. Entre ellas está la esposa de Fernández Albín.

Los investigadores presumen que se encarga de proporcionar logística para que los grandes cargamentos de droga de Marset sean trasladados a buques transatlánticos. También se dedica a abastecer de pasta base y marihuana para el consumo interno de la zona metropolitana.

"Seguimos en la senda de pegarle a las organizaciones criminales y pegarle donde más les duele, en los bienes y en el dinero. Eso seguramente tiene las consecuencias que todos sabemos, pero estamos dispuestos a afrontarlas", dijo Negro.

El clan que dirige Fernández Albín, llamado "Los Albín", fue responsabilizado -y Fernández Albín condenado- por el ataque de diciembre de 2024 contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). En esa ocasión, al igual que en el atentado de días atrás, se dejó una nota amenazando al entonces director de cárceles, Luis Mendoza. Hasta el momento se desconoce si "Los Albín" también estuvieron detrás del ataque del pasado domingo.

También se investiga si algunos de los imputados por el ataque contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, están vinculados a esta familia criminal.