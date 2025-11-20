Dólar
/ Nacional / POLICIALES

La Policía rescató a un niño de dos años que habría sido secuestrado por sus tíos adolescentes: tres personas fueron detenidas

La Policía llevó adelante distintos allanamientos en Durazno, donde se logró ubicar al niño y se detuvo a tres personas

20 de noviembre 2025 - 13:16hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Policía rescató a un niño de dos años que había sido denunciado como secuestrado por dos adolescentes, tíos maternos del menor, desde el departamento de Flores hasta el de Durazno, confirmaron desde la Jefatura de Policía floresina a El Observador.

De acuerdo al parte oficial, en la noche del pasado martes la bisabuela del niño denunció ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género la sustracción del pequeño por parte de dos adolescentes, tíos maternos, quienes probablemente se habían llevado al menor a la ciudad de Durazno, de donde eran oriundos.

Gracias a la actuación policial conjunta entre las jefaturas de Flores y Durazno, bajo la dirección de la Fiscalía Letrada Departamental, este jueves se llevaron adelante distintos allanamientos en Durazno, donde se logró ubicar al niño y se detuvo a tres personas: un hombre y una mujer, ajenos a la familiaridad del pequeño, así como también a una tía del menor.

Los tres detenidos permanecen a disposición de la Fiscalía y la Justicia competente.

