/ Nacional / POLICIALES

Dos megaoperativos contra grupos narco de Colonia y Salto terminaron con casi 50 detenidos y armas incautadas

La Policía logró, además, la incautación de droga, dinero, joyas y varios vehículos en los 46 allanamientos

18 de noviembre 2025 - 16:53hs
Dos megaoperativos desarrollados por la Policía contra grupos dedicados al narcotráfico en los departamentos de Colonia y Salto terminaron este martes con la detención de 47 personas.

En Salto, la Policía desarrolló el operativo Goro, que desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas de fuego en el sur de la ciudad.

Unos 250 efectivos de varias jefaturas departamentales realizaron 22 allanamientos en los barrios Salto Nuevo, Constitución, Ceibal y Quiroga, y lograron detener a 17 personas, detalló el Ministerio del Interior. Entre ellos están los cabecillas del grupo.

Además, incautaron dinero, armas, drogas, joyas y varios vehículos.

El segundo operativo, denominado Delta, buscaba desbaratar un grupo que proveía de droga a varias ciudades de Colonia.

En total, fueron 24 allanamientos en Montevideo, Colonia del Sacramento, Rosario, Juan Lacaze y Nueva Helvecia.

Fueron detenidas 30 personas. Los cabecillas del grupo son dos reclusos que están en las prisiones de Punta de Rieles y Canelones.

"El saldo es altamente positivo, se registraron detenciones, incautaciones de drogas, dinero y otros bienes. Lo fundamental es que dimos un golpe a una organización que abastecía de drogas a todo el departamento", dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia de prensa en la capital departamental.

Temas:

Colonia salto policiales Narcotráfico policía

