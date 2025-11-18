"Gran área de picnic con un balcón al río": la intendencia dio detalles del nuevo espacio en Montevideo que abrirá en el Dique Mauá

La Intendencia de Montevideo (IMM) dio algunos detalles sobre los planes que tiene para el espacio del Dique Mauá , que en diciembre reabrirá al público.

En un comunicado, el gobierno departamental aseguró que el objetivo de la reapertura es que el lugar se transforme en un " nuevo espacio singular ", ubicado en un " enclave excepcional de la rambla de Montevideo, y destinado al uso público ".

¿Qué supondrá la propuesta? La intendencia señaló que habrá un " recorrido histórico-patrimonial, una plataforma pública para eventos y una gran área de picnic con un balcón al río , que permitirá redescubrir este punto notable de la ciudad".

"La propuesta busca tejer estos elementos en un paseo que dialogue entre pasado y futuro , en homenaje a la historia y como plataforma para nuevas experiencias urbanas ", agrega el comunicado.

En esta reapertura están trabajando varias dependencias de la IMM, además del Ministerio de Industria, que tiene la custodia de una parte del predio, que está en estado de semiabandono y cerrado desde hace décadas, pese a tratarse de un bien declarado Patrimonio Histórico Nacional.

"La propuesta busca poner en valor el patrimonio industrial de la ciudad, reconocer el paisaje costero existente y fortalecer la continuidad del sistema de espacios públicos de la rambla, integrando memoria, paisaje y ciudadanía", señaló la intendencia.

Días atrás, en una entrevista con TV Ciudad, la directora de Desarrollo Urbano, Patricia Roland, había adelantado que la intención era reabrir al público en diciembre, para lo cual se están haciendo trabajos de limpieza y "desratización".

Lo que se abrirá es el edifico con el histórico reloj y el galpón que está sobre la Rambla, que era el lugar donde se acopiaba carbón.

Ese galpón, detalló Roland, no tiene una estructura en buen estado por lo que debería ser vallado. "La idea es que eso se valle de manera que lo que se va a abrir es como un circuito, que también esté en la noche con iluminación especial", sostuvo la directora de Desarrollo Urbano.

Y aseguró que una posibilidad es realizar actividades culturales. El proyecto, agregó, tiene a los jerarcas "sumamente entusiasmados".

A lo largo de los años, distintos proyectos para ese predio de la Rambla fracasaron. En 2018 naufragó el proyecto de vender parte del predio a Buquebus para que construyera allí una nueva terminal de pasajeros, algo que tenía el visto bueno del Poder Ejecutivo de la época, en el segundo mandato de Tabaré Vázquez.

Posteriormente, el gobierno convocó a un concurso de ideas para recuperar el predio, pero esto también quedó por el camino. El predio llegó a abrir fugazmente en 2020, cuando la intendencia presentó los resultados del concurso de ideas en febrero de 2020.

Bajo la administración de Luis Lacalle Pou volvió a estar sobre la mesa un proyecto de inversión privada, a través de la constructora Berkes, que propuso construir allí una terminal de pasajeros y varios edificios.