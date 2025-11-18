La multinacional UKG cierra sus operaciones en Uruguay y despide a 300 profesionales

La empresa UKG , multinacional dedicada al desarrollo de software de gestión de capital humano, anunció el cierre de sus operaciones en Uruguay, tres años y medio después de haber desembarcado en el país.

La compañía, que había pasado de tener menos de 40 empleados a más de 300, comunicó este martes a su personal que inicia el proceso de salida del país , con un cronograma ya definido que se aplicará de forma progresiva, según pudo saber El Observador.

Según la información trasladada a los trabajadores, cada empleado tendrá una reunión individual en los próximos días para conocer su situación particular. En paralelo, se enviarán notificaciones personalizadas con los detalles sobre los plazos y procedimientos del cierre.

En LinkedIn decenas de trabajadores reportaron lo sucedido y muchos empleadores postearon oportunidades de trabajo en sus compañías.

UKG había elegido Uruguay como su hub de tecnología para América del Sur y uno de sus centros de desarrollo regional, con foco en ingeniería y servicios de soporte. Ultimate Kronos Group (UKG) desembarcó en Uruguay en 2022 e instaló sus oficinas en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

Hasta el momento, la empresa no emitió comunicación oficial al respecto ni respondió las consultas realizadas por Café y Negocios.