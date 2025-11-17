El festejo de Flavio Perchman y la respuesta de Trostchansky: cómo Nacional le "ganó" la localía a Peñarol para los clásicos de las finales de la Liga AUF Uruguaya

El sorteo de las localías de Nacional y Peñarol para las finales de la Liga AUF Uruguay atrapó la atención de los hinchas de los dos grandes este lunes de tarde. Casi 20 minutos después de hora prevista (el sorteo se había fijado para las 18), comenzó el momento esperado en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con cobertura en vivo para medios radiales y de televisión.

El resultado final : Peñarol será local en el primer partido en el Campeón del Siglo el domingo 23 y Nacional recibirá en el Gran Parque Central la segunda final el domingo 30 .

Cada club fijará los precios de las entradas, con prioridad para los socios , así como la forma en que las venderá.

La seguridad estará a cargo del Ministerio del Interior fuera de los estadios.

El campeón será aquel equipo que gane más puntos o en caso de igualdad, después de los dos partidos, que tenga mayor diferencia de goles. Si empatan en puntos y goles jugarán un alargue de 30 minutos, y si persiste la igualdad van a penales.

Así se realizó el sorteo de la localía para las finales de la Liga AUF Uruguaya

La actividad estuvo presidida por Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División.

En la mesa hubo cuatro bolillas y dos bolilleros. A uno fueron “local” y “visitante” y al otro “Nacional” y “Peñarol”.

El presidente Rivero explicó cómo sería la forma en la que se realizaría el sorteo y luego convocó a los delegados. “Son dos copones. En uno van los nombres de las instituciones y en el otro local y visitante. Se sortea el primer partido, por tanto el local en el primero será visitante en el segundo”, resumió.

Por Nacional asistieron el vicepresidente, Flavio Perchman, y el delegado ante la AUF, Enrique Campos.

Por Peñarol, los delegados ante la AUF Julio Trostchansky y Gustavo Guerra.

“Un delegado por club para que saquen las bolillas”, dijo Rivero y se esperaban a los dos delegados.

Sin embargo, Perchman dio el paso por Nacional y Trostchansky por Peñarol.

La primera bolilla la sacó el vicepresidente albo.

“Nacional visitante” en el primer partido.

¿La suerte de Perchman? “Siempre dije que quería definir en el Parque”

El vicepresidente de Nacional respondió en ronda de prensa tras el sorteo: “Siempre dije que quería definir en el Parque. Siempre hay un riesgo, por supuesto. Para uno será un fracaso y para el otro un año exitoso. Y dentro de esas características quería definir en casa”.

Luego valoró por qué es más importante definir de local en el segundo partido: “Por algo en todas las competiciones se premia siempre al mejor definiendo de local, más en un escenario en el que puede jugarse un alargue”

Perchman destacó que están “muy confiados”.

Finalmente apuntó sobre la localía: “Yo prefiero jugar en casa y correr riesgos. Estoy convencido que se nos va a dar, sino lucharemos el año próximo”.

Trostchansky: “Nosotros vamos a festejar al final”

Al delegado de Peñarol, Trostchansky, le preguntaron acerca del puño cerrado de Perchman tras sacar la bolilla en señal de festejo y respondió: “No vi si festejó. Nosotros vamos a festejar al final de los dos partidos y esperando salir campeones levantando la copa del bicampeonato. Antes no vamos a festejar, porque tenemos que jugar”.

Sobre el sorteo dijo: “Era indistinto lo que tocara. Hay que tener más puntos y una diferencia mayor de goles”.