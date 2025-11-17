Los cuatro árbitros que son elegibles para los dos clásicos entre Nacional vs Peñarol por las finales de la Liga AUF Uruguaya

Nacional y Peñarol comienzan la semana de preparación para lo que será la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya cuando se enfrenten el domingo 23 en el que será el encuentro inicial que comenzará a liquidar el máximo torneo del fútbol uruguayo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los aurinegros clasificaron a dicha instancia cuando este domingo vencieron 2-1 de atrás y en el alargue a Liverpool, en tanto que los albos fueron los ganadores de la Tabla Anual.

La expectativa que generan ambos clásicos es muy importante.

El director de arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Marcelo De León , informó este lunes quiénes son los árbitros elegibles para ambas finales clásicas entre Nacional y Peñarol por la Liga AUF Uruguay.

LIGA AUF URUGUAYA Mirá cómo será el régimen de disputa de las finales de la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol, y cómo se define el campeón

PEÑAROL El presente de Diego García: del golazo que comenzó la remontada de Peñarol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya a la sentencia en ocho días

Según indicó De León este lunes en Carve Deportiva, los cuatro jueces que pueden estar en esas finales son Hernán Heras, Esteban Ostojich, Javier Burgos y Gustavo Tejera.

A su vez, podrían ver si Leodán González llega a tiempo desde Emiratos Árabes Unidos, a donde viajó al otro día del partido entre Defensor Sporting y Nacional, por la última fecha del Torneo Clausura, que incluyó una polémica en la jugada de Maximiliano Gómez sobre Lucas Agazzi, quien pudo ser expulsado por segunda amarilla.

Seguramente Peñarol no esté de acuerdo con que sea el árbitro de un encuentro decisivo, luego de lo ocurrido.

Por otra parte, los tricolores no quieren a Esteban Ostojich desde que lo recusaron, por lo que el espectro de árbitros sería de tres: Heras, Tejera y Burgos.