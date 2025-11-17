Mirá cómo será el régimen de disputa de las finales de la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol, y cómo se define el campeón

Javier Méndez de Peñarol y Nicolás López de Nacional en la final del Torneo Intermedio

La Liga AUF Uruguaya 2025 se acerca a su final y tan solo quedan dos encuentros para que termine, luego del triunfo que consiguió Peñarol este domingo al dar vuelta la semifinal ante Liverpool 2-1 y en el alargue, con un hombre de más, y así clasificó a las finales en las que jugará dos clásicos contra Nacional, que esperaba al ganador de este encuentro, tras haber obtenido la Tabla Anual.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El equipo de Diego Aguirre sufrió mucho un compromiso que fue muy friccionado y complicado y que terminó igualado 0-0 en los 90 minutos, por lo que hubo que ir a un alargue, en el que vencieron de atrás a un rival que jugó con 10 hombres desde los 51 minutos por la expulsión de Enzo Castillo.

A su vez, Peñarol clasificó también con esta victoria a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América del año que viene.

La Liga AUF Uruguaya ya entró en la recta final y solo restan jugarse dos finales entre Nacional, ganador de la Tabla Anual, y Peñarol, vencedor de la semifinal.

LIGA AUF URUGUAYA Ignacio Ruglio y la postura de Peñarol sobre los escenarios para las finales ante Nacional, que pueden tener campeón de visitante: "Al que le toque ganar, festejará en paz"

PEÑAROL Alarma en Peñarol por Brayan Cortés quien terminó lesionado la semifinal ante Liverpool por la Liga AUF Uruguaya y de cara al primer clásico final frente a Nacional

Los partidos entre ambos se disputarán los domingos 23 y 30 de noviembre.

Como informó Referí, este lunes a la hora 18 se sortearán los locales y visitantes, mientras que el Ministerio del Interior sugiere que se disputen las finales en el Estadio Centenario. De jugarse allí, no se disputarán en esas fechas convenidas, debido al recital de Shakira.

Ahora se vendrán las finales con dos clásicos muy esperados entre Nacional y Peñarol.

Ambos jugarán dos encuentros en régimen de puntos y diferencia de goles. Es decir que ganar por una diferencia importante, sería trascendente. Por otra parte, no se toma en cuenta el gol de visitante como si valiera doble.

Si cuando termine la segunda final se registra igualdad en puntos y goles, se disputará un alargue. Si igualmente continúa la misma, se definirá por remates desde el punto penal.