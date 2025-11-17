Alarma en Peñarol por Brayan Cortés quien terminó lesionado la semifinal ante Liverpool por la Liga AUF Uruguaya y de cara al primer clásico final frente a Nacional

Peñarol consiguió dar vuelta la semifinal ante Liverpool por la Liga AUF Uruguaya y en el alargue, con un hombre de más, logró vencer 2-1 y clasificar a las finales en las que jugará dos clásicos contra Nacional, que esperaba al ganador de este encuentro, tras haber obtenido la Tabla Anual. En tanto, el arquero Brayan Cortés terminó lesionado y causa alarma.

El arquero de Peñarol, el chileno Brayan Cortés, terminó el partido ante Liverpool con una lesión.

Desde temprano en pleno encuentro se lo veía elongar para estirar sus músculos.

Según pudo saber Referí, más allá de que Diego Aguirre en conferencia de prensa tras la victoria dijo que recibió un golpe, tiene una contractura.

Esto hará que este martes le realicen exámenes para ver el grado de su lesión y si puede llegar o no a la primera final contra Nacional el próximo domingo.