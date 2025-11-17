Peñarol consiguió dar vuelta la semifinal ante Liverpool por la Liga AUF Uruguaya y en el alargue, con un hombre de más, logró vencer 2-1 y clasificar a las finales en las que jugará dos clásicos contra Nacional, que esperaba al ganador de este encuentro, tras haber obtenido la Tabla Anual. En tanto, el arquero Brayan Cortés terminó lesionado y causa alarma.
Alarma en Peñarol por Brayan Cortés quien terminó lesionado la semifinal ante Liverpool por la Liga AUF Uruguaya y de cara al primer clásico final frente a Nacional
El arquero carbonero no culminó de manera óptima el compromiso ante los negriazules