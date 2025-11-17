Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
humo
Martes:
Mín  16°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / VIVIENDA

ANV: gobierno firmó decreto que permite a deudores en UR regularizar su situación para acceder a beneficios

Desde este jueves estará disponible para consultar en la web de la ANV la nueva clasificación de cada crédito

17 de noviembre 2025 - 14:33hs
Sede de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)

Sede de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)

N. Garrido

El Poder Ejecutivo firmó en las últimas horas un decreto que habilita a casi 6.000 deudores en Unidad Reajustable (UR) de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) a presentar la documentación necesaria para acceder a beneficios previstos en una ley creada en 2023.

Los créditos de estos deudores habían quedado "en situación de análisis, sin poder acceder a los beneficios", porque no contaban con un mecanismo para demostrar que estaban al día con el pago de impuestos nacionales y departamentales.

La ANV estimó que entre noviembre 2025 y junio 2026 "aproximadamente unos 5000 créditos se beneficiarán con la reducción de la tasa de interés al 0% o 2,5% y unos 900 créditos recibirán el beneficio de extinción".

Más noticias
gobierno anuncio cambios en regimen de vivienda promovida
INMUEBLES

Gobierno anunció cambios en régimen de Vivienda Promovida

vivienda promovida: mef redireccionara proyectos hacia departamentos con mayores problematicas de  empleo y pobreza
INVERSIONES

Vivienda Promovida: MEF "redireccionará" proyectos hacia departamentos con "mayores problemáticas" de  empleo y pobreza

Desde este jueves 20 de noviembre en la web de la ANV estará disponible la nueva clasificación de cada crédito. Se debe ingresar con el usuario gub.uy.

Ese mismo día los titulares de créditos en UR podrán agendarse "para presentar constancia de estar al día con los tributos expedida por la intendencia correspondiente y por la DGI". También pueden solicitar una reunión de asesoramiento personalizado sobre su situación.

La Ley Nº 20.237, aprobada en 2023, que establece un régimen especial para la reestructura y regularización de deudas hipotecarias en UR. Esta normativa prevé distintas opciones de refinanciación o cancelación, con beneficios que dependen del nivel de cumplimiento y del tipo de crédito.

Temas:

Gobierno Deudores Agencia Nacional de Viviendas

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

Liverpool 1-2 Peñarol lo dio vuelta en el alargue, ganó la semifinal y jugará dos clásicos ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Antonio Romano, director de Políticas Educativas de ANEP.
ENTREVISTA

Antonio Romano, director de Políticas Educativas de la ANEP: "Hay que eliminar los exámenes de la educación obligatoria"

Carnaval: la temporada 2026, como es habitual, arranca temprano, durante la primavera del año anterior.
PRIMER FALLO

Prueba de admisión del carnaval en el Teatro de Verano: 18 clasificados y dos murgas famosas eliminadas

Sorpresa por el avión que pasó a escasos metros de la ruta para aterrizar en el aeropuerto de Carrasco: el por qué de la maniobra
VIDEO

Sorpresa por el avión que pasó a escasos metros de la ruta para aterrizar en el aeropuerto de Carrasco: el por qué de la maniobra

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos