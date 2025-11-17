ANV: gobierno firmó decreto que permite a deudores en UR regularizar su situación para acceder a beneficios

El Poder Ejecutivo firmó en las últimas horas un decreto que habilita a casi 6.000 deudores en Unidad Reajustable (UR) de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) a presentar la documentación necesaria para acceder a beneficios previstos en una ley creada en 2023.

Los créditos de estos deudores habían quedado "en situación de análisis, sin poder acceder a los beneficios" , porque no contaban con un mecanismo para demostrar que estaban al día con el pago de impuestos nacionales y departamentales.

La ANV estimó que entre noviembre 2025 y junio 2026 "aproximadamente unos 5000 créditos se beneficiarán con la reducción de la tasa de interés al 0% o 2,5% y unos 900 créditos recibirán el beneficio de extinción".

Desde este jueves 20 de noviembre en la web de la ANV estará disponible la nueva clasificación de cada crédito. Se debe ingresar con el usuario gub.uy.

Ese mismo día los titulares de créditos en UR podrán agendarse "para presentar constancia de estar al día con los tributos expedida por la intendencia correspondiente y por la DGI". También pueden solicitar una reunión de asesoramiento personalizado sobre su situación.

La Ley Nº 20.237, aprobada en 2023, que establece un régimen especial para la reestructura y regularización de deudas hipotecarias en UR. Esta normativa prevé distintas opciones de refinanciación o cancelación, con beneficios que dependen del nivel de cumplimiento y del tipo de crédito.