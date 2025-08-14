Gobierno anunció varios cambios en  régimen de Vivienda Promovida

La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro , compareció este jueves en la Comisión de Vivienda y Territorio de Diputados para explicar los cambios que se prevén realizar en la ley de Vivienda Promovida aprobada en 2011.

Según dijo, los incentivos previstos en la ley de Vivienda Promovida se aplicarán con “especial énfasis” en proyectos que atiendan a su población objetivo: hogares de ingresos medios y medios-bajos con dificultades para acceder a una vivienda adecuada.

Con ese fin, agregó, utilizará la herramienta del programa “Entre Todos”, que ya tiene tope de precios, al que realizará “importantes modificaciones y ajustes”.

Algunas de las modificaciones previstas incluyen la unificación del régimen de subsidios con el sistema público de vivienda, limitación de la escala de los proyectos a un máximo de 100 unidades; priorización de desarrollos ubicados en suelo urbano con adecuada conexión a servicios, comercialización a través de llamados del Ministerio, y ajustes en el uso de la garantía SIGA “Entre Todos” para enfocarla en empresas pequeñas y proyectos en el interior del país.

Paseyro dijo que el Ministerio busca orientar inversiones a iniciativas con “alto impacto social y coherencia con la política habitacional y el ordenamiento territorial”.

En ese sentido, sostuvo que los proyectos que no se enmarquen en esa línea y que se pretendan desarrollar bajo el régimen de la ley de Vivienda Promovida serán estudiados y promovidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), con un enfoque orientado a la atracción de inversiones y generación de empleo.

La gestión de estos proyectos se seguirá tramitando ante la Comisión Asesora de Inversiones en Vivienda de Interés Social (CAIVIS) y la ANV. El MVOT ejercerá su rol de rector en materia de vivienda y ordenamiento territorial.

“Nuestro compromiso es claro: orientar cada herramienta y cada recurso hacia donde más se necesitan, para que el acceso a una vivienda adecuada sea una realidad para más familias uruguayas”, expresó Paseyro. La ministra fue citada por el diputado Juan Pablo Delgado, del Partido Nacional.

Como informó El Observador, en el gobierno se considera que desde la perspectiva de la oferta, la ley logró promover vivienda de calidad, contribuir a la renovación de stock y la regeneración urbana, además de llevar inversión a zonas intermedias de Montevideo y el interior.

Sin embargo, en lo que respecta al acceso de hogares de ingreso medio y medios bajos, se considera que los resultados no son igualmente positivos, y que persiste el desafío de orientar la inversión privada en vivienda hacia proyectos dirigidos a hogares de menores ingresos.