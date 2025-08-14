La decisión que tomó la AFA con Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, tras el escándalo del video que se filtró

El Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió el caso de Marcelo Moretti , presidente de San Lorenzo de Almagro , que estaba de licencia y sin ejercer su cargo luego de estar bajo investigación por un video que se filtró de él en donde estaría cobrando presuntas coimas.

Luego de varios meses de investigación, la AFA definió que Moretti no reciba sanción y pueda retomar sus funciones como presidente de San Lorenzo. Según la información de Doble Amarilla , la decisión lo habilita a reincorporarse al Comité Ejecutivo y a ejercer nuevamente la máxima autoridad del club.

Moretti estaba siendo investigado por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas luego de una cámara oculta que fue sometido el presidente de San Lorenzo, en donde se ve claramente que agarra y se guarda una fajo grande de dólares por parte de una familia que su hijo jugaba en las inferiores del club.

Las primeras impresiones fueron que se trataba de que el Moretti le cobraba a las familias cierta monto para que su hijo juegue en las inferiores de San Lorenzo . Se tomó licencia mientras era investigado y, finalmente, con el fallo favorable de la AFA , el dirigente podría enviar en breve la notificación formal para regresar al cargo, algo que su entorno no confirmó pero que se rumorea podría ocurrir este jueves en un evento institucional.

TORNEO CLAUSURA ARGENTINO El insólito gol que erró Edinson Cavani abajo del arco con Boca Juniors en el partido ante Racing: mirá el video

Regresa Marcelo Moretti pero ¿renuncian varios?

Ante este escenario, su posible vuelta genera fuerte resistencia interna. Martín Cigna, secretario del club, aseguró tiempo atrás: "No voy a ser nunca más el Secretario si Marcelo Moretti vuelve al club".

En la misma línea, Julio Lopardo, actual presidente interino que está en su reemplazo, anticipó que renunciará si regresa: "Si Moretti vuelve, renuncio a la CD", declaró, y le lanzó un ultimátum: "Volvé o renunciá. Si no toma una definición antes del fin de semana, entre lunes y miércoles renuncio yo".

El escenario institucional de San Lorenzo queda así en un punto de máxima incertidumbre con lo que puede llegar a ocurrir, con la amenaza de renuncias masivas y una fractura política que podría profundizarse en las próximas horas.