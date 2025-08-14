Luego de que Da Silva tildara de "puto de mierda" a Nicolás Viera, el blanco recordó tuit en el que el frenteamplista lo trató de "simio" hace dos años

Tras su enfrentamiento en el Senado de la República en que Sebastián da Silva le dijo "puto de mierda" a Nicolás Viera, el nacionalista recordó que el frenteamplista lo trató de "simio" en la red social Twitter hace dos años.
La interpelación al ministro Alfredo Fratti por la compra de la estancia María Dolores a manos del Instituto Nacional de Colonización se vio suspendida después de que Viera acusara a Da Silva de "ser parte" de la "estafa" de Conexión Ganadera y que el opositor luego lo insultara.
El Frente Amplio (FA) está evaluando denunciar al legislador blanco por racismo y homofobia. "Que me denuncie, es un circo para ocultar el contenido de la interpelación", respondió Da Silva.
En la tarde de este jueves, el nacionalista recordó que Viera lo trató de "simio" hace dos años en redes sociales.
A fines de julio de 2023, Da Silva había dicho en un acto en Colonia que "hay un alambrado grande que divide la gente de bien y del otro lado (estaba) el FA, Fernando Pereira y Marcelo Abdala".
Las declaraciones fueron recogidas por el periodista Leonardo Sarro en sus redes sociales y luego el por entonces diputado de Colonia Nicolás Viera.
"De saber que traían a un simio, nos hubiéramos preparado para tirarle unos caramelitos", escribió por ese entonces el dirigente oriundo de este departamento y arrobó a dirigentes blancos de este lugar.
"Quiero creer que ustedes no piensan igual", escribió Viera en referencia al diputado de Colonia Mario Colman y a su suplente Nahuel Morosi. "No veo desmarque, me apena por ustedes", sentenció el frenteamplista. Este jueves, Da Silva recordó la publicación casi dos años después.