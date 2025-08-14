Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
muy nuboso
Viernes:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / INTERPELACIÓN

Luego de que Da Silva tildara de "puto de mierda" a Nicolás Viera, el blanco recordó tuit en el que el frenteamplista lo trató de "simio" hace dos años

El miembro interpelante insultó al senador oficialista luego de que se lo acusara de "ser parte" de la "estafa" de Conexión Ganadera

14 de agosto 2025 - 16:31hs
Nicolás Viera y Sebastián da Silva, senadores de la República

Nicolás Viera y Sebastián da Silva, senadores de la República

Tras su enfrentamiento en el Senado de la República en que Sebastián da Silva le dijo "puto de mierda" a Nicolás Viera, el nacionalista recordó que el frenteamplista lo trató de "simio" en la red social Twitter hace dos años.

La interpelación al ministro Alfredo Fratti por la compra de la estancia María Dolores a manos del Instituto Nacional de Colonización se vio suspendida después de que Viera acusara a Da Silva de "ser parte" de la "estafa" de Conexión Ganadera y que el opositor luego lo insultara.

El Frente Amplio (FA) está evaluando denunciar al legislador blanco por racismo y homofobia. "Que me denuncie, es un circo para ocultar el contenido de la interpelación", respondió Da Silva.

Más noticias
Graciela Bianchi, Sebastían Da Silva y Aníbal Pereyra
CRUCE

"Yo no tengo el culo sucio" y "le faltó nombrar a Álvaro Delgado": Da Silva y Bianchi salieron al cruce de Aníbal Pereyra

interpelacion por maria dolores fue suspendida en medio de insultos y acusaciones entre nicolas viera y sebastian da silva
SENADO

Interpelación por María Dolores fue suspendida en medio de insultos y acusaciones entre Nicolás Viera y Sebastián da Silva

En la tarde de este jueves, el nacionalista recordó que Viera lo trató de "simio" hace dos años en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicovieradiaz/status/1685772001980391424&partner=&hide_thread=false

A fines de julio de 2023, Da Silva había dicho en un acto en Colonia que "hay un alambrado grande que divide la gente de bien y del otro lado (estaba) el FA, Fernando Pereira y Marcelo Abdala".

Las declaraciones fueron recogidas por el periodista Leonardo Sarro en sus redes sociales y luego el por entonces diputado de Colonia Nicolás Viera.

"De saber que traían a un simio, nos hubiéramos preparado para tirarle unos caramelitos", escribió por ese entonces el dirigente oriundo de este departamento y arrobó a dirigentes blancos de este lugar.

"Quiero creer que ustedes no piensan igual", escribió Viera en referencia al diputado de Colonia Mario Colman y a su suplente Nahuel Morosi. "No veo desmarque, me apena por ustedes", sentenció el frenteamplista. Este jueves, Da Silva recordó la publicación casi dos años después.

Temas:

Sebastián Da Silva Nicolás Viera Cámara de Senadores Conexión Ganadera Alfredo Fratti

Seguí leyendo

Las más leídas

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

El debut de una exfigura de Canal 5 en Subrayado y el elogio a la conductora del informativo: "El gusto especial de poder trabajar contigo"

Luis Delfino Vivo, el exjuez y abogado que fue encontrado en un auto prendido fuego en la zona de Flor de Maroñas
INVESTIGACIÓN

Quién era Luis Delfino, el abogado y exjuez que apareció calcinado en su auto y con un disparo en la cabeza

Alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz
LIMPIEZA

"Más limpio": alcaldesa blanca en Montevideo reconoció que "se está notando" un "cambio" tras la asunción de Mario Bergara

Lenny Kravitz en su show en Montevideo
CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos