Da Silva

Da Silva ante posible denuncia del FA por racismo y homofobia: "Un circo para ocultar el contenido de la interpelación"

"Que me denuncie", sostuvo el legislador nacionalista Sebastián Da Silva, quien entiende que es una maniobra para desviar la atención de la interpelación

14 de agosto 2025 - 9:35hs
Sebastián Da Silva
Foto: Leonardo Carreño

“Tratar de chorro a un senador es muy complejo”, indicó el legislador en diálogo con Doble Click (Del Sol FM), donde cuestionó que se haya suspendido la sesión parlamentaria.

Da Silva se refirió al intenso cruce que tuvo con el senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, en el marco de la interpelación que tuvo lugar en el Senado. En un ambiente cargado de tensión, el nacionalista expresó su frustración por los ataques que entiende ha recibido, que considera infundados, y defendió el contenido de la interpelación, que, a su juicio, fue desvirtuado por acusaciones personales.

El episodio ocurrió minutos después de la medianoche, tras una larga jornada de debate en la que se trató la compra de tierras por parte del gobierno, específicamente la adquisición de la estancia María Dolores, por un monto de 32 millones y medio de dólares. Mientras Da Silva expuso su postura crítica sobre la operación, el senador Viera lo acusó de tener intereses personales en la compra y lo vinculó con Conexión Ganadera, generando un cruce que, según Da Silva, fue un "golpe bajo" y una "difamación".

"Lo que ocurrió ayer fue una interpelación muy preparada, pero a la que se le desvió el foco. Nos terminamos enfocando en la bondad de María Dolores, sí o no, cuando lo que realmente importaba era discutir la compra y la viabilidad del proyecto", sostuvo Da Silva, quien también acusó a Viera de intentar desvirtuar el debate con ataques personales.

Da Silva, quien durante la interpelación criticó la falta de sustentabilidad del proyecto, recordó que había planteado serias dudas sobre la viabilidad de la actividad lechera en la zona y sobre el sistema de riego, entre otros puntos técnicos. "Yo quería discutir si era posible regar y producir en ese campo, pero la discusión se desvió a cuestiones personales", explicó.

Además, el senador lamentó que la situación se haya vuelto tan personal, con acusaciones sobre su vínculo con la estafa de "Conexión Ganadera", un tema que ha causado gran controversia en el país. "Si hay una causa judicial abierta, los mejores abogados del país están buscando pruebas y no han encontrado ni mis iniciales. Es una difamación", subrayó Da Silva.

"Es jodido que te acusen de ser parte de una estafa de estas características. Es jodido", insistió el legislador blanco.

Respecto al tono de su intervención, Da Silva reconoció que, si bien había reaccionado con dureza, no se arrepiente de defender su postura frente a lo que considera una "difamación".

Tras sus dichos en el cruce con Viera, el Frente Amplio está evaluando denunciarlo por racismo y homofobia. "Que me denuncie, es un circo para ocultar el contenido de la interpelación. Lo vuelvo a decir, sí, el contenido de la interpelación es contundente".

Por último, el senador lamentó que sus hijos y familiares se vean afectados por la situación. "Mis hijos están amaneciendo con todo este lío. Eso es lo que más me preocupa", señaló.

