INTERPELACIÓN

"Fratti es la versión Temu de Mujica, la versión china": Da Silva criticó compra de María Dolores y le salieron al cruce

Luego, en cuanto a la compra de la Estancia María Dolores, subrayó que el gobierno le sacó sobre U$S 32,5 millones a Colonización "para capaz beneficiar a amigos" del MPP

13 de agosto 2025 - 16:06hs
Sebastián Da Silva

Sebastián Da Silva

Foto: Leonardo Carreño

Durante la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva –quien cumple el rol de miembro interpelante en esta ocasión– subrayó que no se puede permitir que el gobierno use "los dineros públicos" para hacer un "templo", un "santuario" al "santo Pepe".

"No podemos permitir que se usen los dineros públicos para hacer un santuario a Mujica, un santuario al Pepe, al Santo Pepe", dijo sobre el comienzo de su oratoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/1955650275840299029&partner=&hide_thread=false

Estos dichos despertaron rápidamente las críticas desde el Frente Amplio. Entre ellos, el senador Sebastián Sabini mencionó que el nivel de interpelación "es una vergüenza".

"Argumentos ninguno, en contra de del gobierno, de Colonización y que los productores familiares puedan acceder a la tierra y cientos de productores puedan bajar sus costos", escribió en X.

Luego, en cuanto a la compra de la Estancia María Dolores, Da Silva se preguntó: "¿Quiénes son los beneficiarios?". Apuntó directamente contra Fratti y lo tildó de ser la "versión Temu de Mujica". "El ministro Fratti es la versión Temu de Mujica. La versión china. Se desespera en cada una de sus ponencias tratándolo de imitar, hasta al colmo de llegar a este recinto a sanatear a todos los senadores y senadoras", indicó.

Sobre esto, subrayó que el gobierno le sacó sobre U$S 32,5 millones a Colonización "para capaz beneficiar a amigos" del Movimiento de Participación Popular (MPP).

"¿Sabe dónde está la gente muy vinculada al MPP? A 8 kilómetros de María Dolores y mire que esta gente no hace filantropía", aseveró.

"Lo que yo estoy diciendo lo voy a demostrar. Pobre de ustedes que quieran favorecer a los amigotes del MPP. Pobre de ustedes. En detrimento de los amigos, en detrimento de los colonos. Pobre de ustedes, señor ministro", dijo también mientras de fondo se escucharon varios murmullos.

Temas:

Da Silva Estancia María Dolores Alfredo Fratti Mujica mpp

