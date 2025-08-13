Dólar
Nacional / CLIMA

Meteorólogo reveló hasta cuándo seguirá el frío en Montevideo y cuándo "ascienden rápido" las temperaturas

Las proyecciones que compartió el meteorólogo en base al modelo alemán ICON muestran tres días fríos, con máximas que rondarán los 11°C

13 de agosto 2025 - 10:48hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

Según compartió el especialista en su cuenta de X, las proyecciones en base al modelo alemán ICON muestran tres días fríos, con máximas que rondarán los 11°C hasta el viernes.

Sin embargo, Bidegain anuncia que el fin de semana las temperaturas máximas "ascienden rápido" y se ubicarán entre los 17°C y los 18,5°C los días sábado y domingo, respectivamente.

Por otra parte, según el modelo COSMO7 del Inmet brasileño, el meteorólogo prevé "montos significativos" de lluvia acumulada en la región para el martes 19 y el miércoles 20 de agosto, cuando las precipitaciones rondarán los 80 milímetros en la provincia de Buenos Aires, que podrían impactar en Uruguay. "¿Temporal de Santa Rosa?", se pregunta el experto, quien promete futuras actualizaciones.

