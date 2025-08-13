El debut de una exfigura de Canal 5 en Subrayado y el elogio a la conductora del informativo: "El gusto especial de poder trabajar contigo"

Este martes apareció un nuevo rostro en la pantalla de Subrayado . La periodista Magdalena Correa hizo su debut en el informativo de Canal 10 , donde se incorpora para trabajar desde el móvil del horario central.

Durante la emisión del noticiero la conductora Carolina García le dio la bienvenida a Correa, quien se desempeñará como cronista de calle a partir de la renuncia de Sebastián Giovanelli .

"Un placer sumarme a este equipo y el gusto especial de poder trabajar contigo. Es un placer a partir de hoy acompañarlos también en la noche ", dijo la periodista antes de continuar con la información vinculada a la causa de República Ganadera.

JUICIO Las razones de la justicia para desestimar la demanda de Carmela Hontou contra Nelson Fernández, director de Subrayado

TELEVISIÓN Noelia Etcheverry contó con quiénes prefiere trabajar en televisión y recordó su etapa en Subrayado

Prado es una de las figuras del canal que se desempeña en múltiples programas. En abril de este año se incorporó a Arriba Gente , –el programa matutino de Canal 10 que conduce junto a Alfredo Dante y Paola Botti– tras despedirse de Las cosas en su sitio, el periodístico de Radio Sarandí donde se desempeñó durante casi una década.

El paso de los Medios Públicos a Canal 10

Magdalena Correa cerró en marzo una etapa de trabajo en Canal 5, donde participó de Periodistas, El Living y diversas coberturas especiales.

La nueva administración del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) resolvió dejar de habilitar el trabajo a "doble pantalla" para sus periodistas y figuras. Por lo tanto, los comunicadores que trabajaban en algún canal privado debieron tomar una decisión sobre su futuro profesional y Prado fue una de ellas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Magdalena Prado Pesce (@maguitaprado)

Este martes, con motivo de su debut en Subrayado, la periodista recibió un ramo de flores de parte de María Estela Moreno –directora de la productora Vitamina, encargada del ciclo Periodistas– con un mensaje de aliento en su nueva etapa.

"Les deseo a todos una exjefa y amiga como María Estela Moreno, que no solo regala flores increíbles sino también sabiduría", expresó la periodista en sus redes agradeciendo el regalo.