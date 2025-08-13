Noelia Etcheverry contó con quiénes prefiere trabajar en televisión y recordó su etapa en Subrayado

Noelia Etcheverry , conductora de La Voz Uruguay y Sonríe , habló sobre su carrera en los medios en una entrevista en Algo Contigo (Canal 4) y expresó que es "cada vez más" importante poder trabajar con personas con las que tenga una buena relación personal y profesional.

" Con 'El Piñe' arranqué, hice mi primer programa en Canal 10 con él en La Culpa es Nuestra y para mí es un honor conducir un programa con él. Con Rafa (Cotelo) también, fui su asistente de producción en un programa que se llamaba Telemental y estaba detrás de cámaras", recordó Etcheverry y señaló que en esos casos "se dio" la posibilidad de trabajar juntos, pero no fue una elección: "Eso yo no lo pude elegir. Se dio, pero lo agradezco y lo valoro mucho".

Luis Carballo entonces le preguntó si alguna vez había rechazado o habría "dudado en hacer algo" por no tener "química" con quienes formaban parte de ese proyecto. Entonces, la figura de televisión aclaró que no rechazó un trabajo sino que "elige" dónde prefiere estar.

HOLLYWOOD La confesión de Jennifer Aniston sobre cómo vivió la muerte de Matthew Perry: "Hay una parte de mí que piensa que esto es mejor"

CONCIERTO Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

" Yo quiero gente que haga fuerza, que cinche, que potencie. Potenciarte a vos y vos a mí. Que a vos ahora te esté yendo bien significa que a mí también, que los compañeros también. Yo lo vivo así, contrariamente a lo que muchos entienden que es lucirse uno, destacarse uno o querer resaltar entre los demás ", sostuvo.

Etcheverry recordó el periodo en el que trabajó en Subrayado, el informativo de Canal 10, y destacó la ayuda que recibió por parte de sus colegas y compañeros del canal.

"Mis mejores móviles, por decir de alguna manera, fueron apoyados por camarógrafos históricos del noticiero. Yo nunca había estado en un noticiero y los que me ayudaron realmente fueron compañeros de otros canales y los camarógrafos", dijo.

La conductora, que actualmente también integra el programa de streaming Mucho y la obra teatral La Vida Continúa, sostuvo que concibe el trabajo en equipo.

"Uno se vuelve más contento a casa y es lo que te vas a llevar: los vínculos. Más allá de que la nota sea buena, de que al programa le vaya bien, lo que te vas a llevar es el trabajo con tus compañeros. Después no te vas a acordar tanto de si lo hiciste bien o si más o menos, eso siempre lo vas a poder mejorar, un buen profesional siempre se puede hacer. Pero los vínculos y las buenas personas con las que uno elige trabajar", expresó.