/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

Chayanne vuelve a Uruguay después de once años: los detalles del show

Chayanne anunció su regreso a Uruguay para presentarse en el Estadio Centenario en 2026, cinco años después de un show frustrado por la pandemia

12 de agosto 2025 - 10:16hs
Chayanne

Chayanne

A diez años de su última presentación en Uruguay, Chayanne anunció este martes su regreso al país para presentarse en el marco de su gira Bailemos otra vez. El cantante puertorriqueño de 57 se presentará el próximo 19 de febrero, en el Estadio Centenario.

La gira promete un repaso por clásicos como Torero y Dejaría Todo, junto a nuevos éxitos como Bailando Bachata, Como Tú y Yo y Te Amo y Punto.

Esta presentación prevista para comienzos del año que viene será la primera de Chayanne en Uruguay en más de una década. Su último espectáculo en Montevideo fue en 2015, y tenía previsto regresar en marzo de 2020, un show en el Antel Arena que fue cancelado por la llegada de la pandemia de covid-19, y que recién hace algunos días tuvo su instancia de devolución de entradas.

Chayanne en Uruguay: cómo y cuando conseguir las entradas

La venta de entradas será a través de la plataforma Red UTS. En primera instancia habrá una preventa para tarjetas de crédito del banco Itaú (Personal Bank, Infinite y Black, así como canje de millas Volas), a partir del lunes 18 de agosto a las 10 horas.

A partir de las 18 horas de ese mismo día empezará la preventa para todas las tarjetas de crédito de ese mismo banco, que se extenderá hasta las 10 de la mañana del miércoles 20 de agosto, momento en el que iniciará la venta general.

Los precios irán desde los $ 2150 en adelante, con precios a los que se suman los costos de servicio de la plataforma.

