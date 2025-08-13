Diputados aprobó proyecto de ley de eutanasia; ahora pasará a Senadores

Foto: Leonardo Carreño

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, sobre las 00:30 horas, el proyecto de ley sobre muerte digna, también llamado de eutanasia.

La iniciativa fue aprobada por 64 votos afirmativos y 29 negativos, por lo que ahora pasará a la Cámara de Senadores. En caso de aprobarse por estos legisladores, el proyecto se convertirá en ley.

El proyecto fue presentado en la legislatura pasada por el colorado Ope Pasquet. Sin embargo, pese a que recibió media sanción en Diputados en 2022, nunca llegó a discutirse en el Senado por lo que terminó naufragando.

En la previa, se dio una diferencia entre los colorados, dado que Andrés Ojeda aseguró que su partido daría los votos. No obstante, el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, reparó que esa no era la situación de todos su correligionarios dado que en su sector había quienes no apoyaban la iniciativa.